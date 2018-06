Washington/Mexiko-Stadt – Tränen, Klammern, verzweifelte Rufe nach Mama oder Papa - das ist immer öfter Alltag an der US-Grenze zu Mexiko. US-Beamte haben an der Grenze zu Mexiko innerhalb von fünf Wochen mehr als 2300 Migrantenkinder von ihren Eltern getrennt. Zwischen dem 5. Mai und dem 9. Juni seien 2342 Kinder von ihren Eltern getrennt worden, teilte das US-Heimatschutzministerium am Montag mit. Betroffen sind damit im Schnitt mehr als 66 Kinder pro Tag.

In der vergangenen Woche hatte das Ministerium angegeben, dass in dem längeren Zeitraum vom 19. April bis zum 31. Mai insgesamt 1995 Kinder von ihren Eltern getrennt worden seien – das entspricht etwa 47 Kindern pro Tag. US-Justizminister Jeff Sessions hatte am 7. Mai eine „Null-Toleranz“-Politik an der Grenze zu Mexiko verkündet.

Eltern werden festgenommen, Kinder in Lager gesteckt

Im Zuge der „Null-Toleranz“-Politik werden systematisch alle Menschen, die illegal die Grenze überqueren, als Gesetzesbrecher behandelt und festgenommen. Da Kinder nicht mit ihren Eltern inhaftiert werden dürfen, werden die Familien auseinandergerissen. Viele Kinder werden nach Angaben demokratischer Abgeordneter in umzäunten Auffanglagern in der Nähe der Grenze festgehalten, die als „Käfige“ beschrieben wurden. Andere kommen in Heime oder Pflegefamilien. Mehr als 11.000 Kinder sind derzeit im staatlichen Gewahrsam. Ein Großteil ist jünger als 13 Jahre alt.

Pramila Jayapal, Abgeordnete der Demokraten im Repräsentantenhaus, besuchte rund 200 Frauen, die festgehalten werden. Viele von ihnen hätten Asyl beantragt, sagt sie. „Die Hälfte oder mehr hat Kinder, von denen sie zwangsweise getrennt wurden. Sie hatten keine Chance sich zu verabschieden. Die meisten Mütter wissen nicht, wo die Kinder sind und sie haben nicht mit ihnen gesprochen seitdem“, so Jayapal.

Vorwurf der „Folter“ an Kindern

Kirchen, Politiker und Aktivisten prangerten das Vorgehen als unmenschlich an, auch international regt sich Kritik. Im Kongress bahnt sich ein Streit über das Thema an. Auch die UNO hatte die Familientrennungen am Montag scharf kritisiert, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sprach von „Folter“.

US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen wies Vorwürfe über eine schlechte Behandlung der Kinder am Montag zurück. Die Kinder würden „gut behandelt“, sagte sie in Washington.

Die schonungslose Trennung von Eltern und Kindern soll der Abschreckung dienen. US-Präsident Donald Trump gerät wegen der umstritten Praxis der Familientrennungen unter wachsenden Druck. Auch von Trumps eigener Republikanischer Partei wird die Kritik an der rigorosen Praxis immer lauter. Der einflussreiche Republikaner John McCain twitterte am Montag, das Vorgehen sei ein „Affront gegen den Anstand des amerikanischen Volkes“. Die Regierung habe die Macht, diese Politik außer Kraft zu setzen und „sollte dies jetzt tun“. Zuvor hatte selbst First Lady Melania Trump die Praxis kritisiert.

Trump fordert weiter Geld für Mauer

Kritik kam auch vom demokratischen Ex-Präsidenten Bill Clinton, von dessen Ehefrau und Trump-Rivalin im Präsidentschaftswahlkampf Hillary Clinton, von Ex-First-Lady Laura Bush und deren Nachfolgerin Michelle Obama.

Trumps Republikaner wollen mit einem Gesetzesentwurf das Einwanderungsproblem lösen. Dem Präsidenten geht das aber nicht weit genug. Er hat schon angekündigt, dass er es nicht unterschreiben wird, sollte das Gesetz nächste Woche eine Mehrheit im Kongress bekommen. Trump fordert stattdessen einmal mehr Geld für eine Mauer zu Mexiko. (APA/AFP, TT.com)