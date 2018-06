Ankara – Noch hat Recep Tayyip Erdogan jede Wahl gewonnen, doch bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag könnte es eng für den 64-Jährigen werden, der wie kein anderer Politiker der letzten Jahrzehnte die Türkei geprägt hat. Während seine Anhänger ihn wie einen Heiligen verehren, gilt er seinen Gegnern als Diktator.

In den 15 Jahren an der Macht hat er dem Land einen beispiellosen Entwicklungsschub beschert, aber auch die Gesellschaft tief gespalten. Seitdem Erdogan vor den Wahlen 2002 die islamisch-konservative Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) gegründet hat, hat der Bub aus dem Istanbuler Arbeiterviertel Kasimpasa fünf Parlamentswahlen, drei Kommunalwahlen, eine Präsidentschaftswahl und zwei Referenden gewonnen – zuletzt den Volksentscheid über das umstrittene Präsidialsystem im April 2017. Allerdings fiel diese Abstimmung sehr knapp aus und war auch nicht frei von Unregelmäßigkeiten.

Opposition im Wahlkampf geeint

Als der AKP-Chef vor zwei Monaten überraschend vorgezogene Neuwahlen ansetzte, hoffte er wohl auf einen problemlosen Sieg. Doch zeigte sich die Opposition im Wahlkampf ungewohnt geeint und mit Muharrem Ince ist dem bisher unangefochtenen Meister des Wahlkampfs zudem ein Rivale erwachsen, der ähnlich energisch und volksnah auftritt wie er und ihm auch rhetorisch gewachsen ist. Der Volkstribun Erdogan ist daher nervös.

Unermüdlich ist der „Reis“ (Meister), wie ihn seine Anhänger nennen, zuletzt durchs Land getourt. Immer wieder hob der frühere Istanbuler Bürgermeister hervor, wie viele Straßen, Brücken und Flughäfen er gebaut hat, und versprach weitere Großprojekte wie einen riesigen Schifffahrtskanal in Istanbul. Doch vieles wirkte bekannt, frische Ideen gab es wenig, und Versprechen wie die Einrichtung kostenloser Büchercafés sorgten eher für Spott.

Unter Erdogans Regierung hat die Türkei ein beeindruckendes Wachstum erlebt, die Infrastruktur hat er massiv ausgebaut und das marode Gesundheitssystem modernisiert. Doch heute steigt die Verschuldung, das Außenhandelsdefizit wächst, die Währung verliert dramatisch an Wert und im Alltag steigen die Preise. Zweifellos hat der AKP-Chef noch immer breiten Rückhalt in der Bevölkerung, doch eine Mehrheit ist nicht länger sicher.

Polarisierung statt Demokratisierung

Viele der Reformen, die Erdogan in seinen ersten Regierungsjahren zum Hoffnungsträger auch für liberale Türken gemacht hatten, sind längst Geschichte. Der EU-Beitrittsprozess liegt auf Eis, die Annäherung an Armenien ist gestoppt und die Hoffnung auf Frieden mit den Kurden ist in einem neuen Zyklus der Gewalt untergegangen. Statt Demokratisierung und gesellschaftliche Öffnung herrschen heute Polarisierung und Repression.

Der Politiker, der seine Karriere in der islamistischen Milli Görüs Bewegung von Necmettin Erbakan begann, war noch nie offen für Kritik. Doch seit den Gezi-Protesten 2013 reagiert Erdogan auf Widerspruch mit aller Härte, zahllose Menschen verklagte er wegen Beleidigung und überzog kritische Journalisten mit Prozessen. Viele unabhängige Medien wurden von regierungsnahen Konzernen aufgekauft und in der Folge auf Linie gebracht.

Seit 2013 eskalierte auch der Machtkampf mit seinem früheren Verbündeten Fethullah Gülen. Als in der Nacht des 15. Juli 2016 ein Teil des Militärs Erdogan bei einem blutigen Putschversuch zu stürzen versuchte, machte er die Bewegung des islamischen Predigers dafür verantwortlich. Es folgte eine Welle der Festnahmen sowie die Entlassung zehntausender mutmaßlicher Gülen-Anhänger aus dem Staatsdienst.

Der Putschversuch hat Erdogan tief geprägt und das Land gespalten. Durch die Debatte um das Präsidialsystem wurde diese Polarisierung nur noch verschärft. Während seine Anhänger argumentieren, dass es für ein starkes Land einen starken Führer brauche, sehen seine Gegner die Türkei auf dem Weg in die Diktatur. Nach der Wahl tritt das Präsidialsystem in Kraft, auf das Erdogan lange hingearbeitet hat. Ob er dann noch Präsident ist, ist aber noch nicht entschieden. (APA/dpa)