Ankara – Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei liegt Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach Teilergebnissen klar vorne. Nach Auszählung von rund 40 Prozent der Stimmen kam der Amtsinhaber am Sonntagabend auf 57,02 Prozent, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

Muharrem Ince, der Kandidat größten Oppositionspartei, der Mitte-Links-Partei CHP, kam demnach mit 28,03 Prozent auf den zweiten Platz. Allgemein war erwartet worden, dass Erdogan nach ersten Ergebnisse klar führt, aber mit dem Auszählungsgrad zurückfällt. Sollte er unter 50 Prozent bleiben, gibt es am 8. Juli eine Stichwahl. Anadolu ist die einzige offizielle Quelle für Teilergebnisse.

Auch AKP führt vorerst klar

Bei der Parlamentswahl waren zunächst erst 8,12 Prozent der Stimmen ausgezählt. Nach diesen Teilergebnissen lag das von Erdogans islamisch-konservativer AKP geführte Regierungsbündnis mit 68 Prozent der Stimmen vorne. Auf Platz zwei kam demnach mit 22,94 Prozent das Oppositionsbündnis, dem unter anderem die CHP angehört. Die HDP würde den Teilergebnissen zufolge mit 6,51 Prozent die Zehn-Prozent-Hürde verfehlen.

Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 87 Prozent für die Parlamentswahlen und bei 86,62 Prozent bei der Wahl des neuen Präsidenten.

Ince hatte seine Anhänger nach Schließung der Wahllokale aufgerufen, sich nicht von zunächst oftmals hohen Teilergebnissen von Anadolu für Erdogan „in die Irre führen“ zu lassen. Experten bemängelten, dass dadurch Wahlbeobachter der Opposition bei der Auszählung der Stimmen entmutigt würden und womöglich frühzeitig nach Hause gingen. Ince forderte Wahlbeobachter dazu auf, unbedingt bis zum Vorliegen der unterschriebenen Ergebnisprotokolle an den Urnen zu bleiben.

Ursprünglich galt ein Verbot für Medien, Ergebnisse vor 20.00 Uhr MESZ (21.00 Uhr Ortszeit) zu veröffentlichen. Die Wahlkommission verkürzte diese Frist auf 17.45 Uhr MESZ (18.45 Uhr Ortszeit).

Beobachter melden Unregelmäßigkeiten, Ausländer festgenommen

Wahlbeobachter meldeten aus dem Südosten der Türkei Unregelmäßigkeiten. CHP-Sprecher Bülent Tezcan, sagte, in der südöstlichen Provinz Sanliurfa sei am Sonntag versucht worden, Wahlbeobachter mit „Schlägen, Drohungen und Angriffen“ von den Urnen fernzuhalten. Im Bezirk Suruc in Sanliurfa „laufen bewaffnete Personen ganz offen herum“. Auch die regierungskritische Wahlbeobachter-Plattform dokuz8haber berichtete über Unregelmäßigkeiten in Sanliurfa und in anderen Provinzen.

Die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete am Sonntag, zehn Ausländer hätten sich als Wahlbeobachter ausgegeben, aber keine Akkreditierung vorweisen können. Es handle sich um drei Deutsche, drei Franzosen und vier Italiener.

Bei den drei Deutschen handelt es sich nicht um offizielle Wahlbeobachter einer internationalen Organisation, sondern um Mitglieder einer elfköpfigen Reisegruppe aus Deutschland, die dem Aufruf der prokurdischen Partei HDP zur Wahlbeobachtung auf eigene Faust folgte. Einer von ihnen sagte der dpa am Telefon, man habe sich bewusst in ein Gebiet begeben, in dem die offiziellen Wahlbeobachter des Europarats und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) nicht tätig seien. Von der Polizei seien sie aber „massiv“ an der Wahlbeobachtung gehindert worden. Die beiden Männer und die Frau in Uludere seien gegen Mittag festgenommen worden. Bis zum späten Nachmittag gab es keine Hinweise auf eine Freilassung.

Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte die Festnahme. „Der Fall ist bei uns bekannt“, sagte eine Ministeriumssprecherin der dpa. Die Botschaft in Ankara sei damit befasst.

Oppositioneller getötet

Bei Auseinandersetzungen während der Wahlen wurde ein Oppositionspolitiker getötet. Dabei handle es sich um den Bezirksvorsteher der national-konservativen Iyi-Partei in der osttürkischen Provinz Erzurum, teilte Generalsekretär Aytun Ciray am Sonntag auf Twitter mit. Nach ersten Erkenntnissen habe es sich um einen Streit zwischen zwei Familien gehandelt. Ermittlungen hätten begonnen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Erdogan spricht von „demokratischer Revolution“

Erdogan unterstrich nach der Abgabe seiner Stimme in Istanbul die Bedeutung der Wahlen. „Im Moment durchlebt die Türkei mit dieser Wahl regelrecht eine demokratische Revolution“, sagte er. Ince schrieb am Sonntag auf Twitter: „Was sie auch tun, sie werden verlieren. Die Zeiten, in denen mit Betrug und Schwindeleien Wahlen gewonnen wurden, sind nun vorbei. (...) Ich werde Eure Stimmen mit meinem Leben verteidigen, wir werden es schaffen.“ (APA/AFP/dpa/Reuters)