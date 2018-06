EU-Flüchtlingspolitik

Rettungsschiff „Lifeline“ soll heute Abend in Malta anlegen

Das von der Dresdner Hilfsorganisation Mission Lifeline betriebene Schiff harrte seit Tagen mit mehr als 230 Flüchtlingen an Bord im Mittelmeer aus. Viele Migranten an Bord des Schiffes seien wegen der hohen Wellen seekrank. Am Mittwochabend kann es in Malta anlegen.