Von Serdar Sahin

Wien – Bei den Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei, die der amtierende Staatschef Recep Tayyip Erdogan und seine AKP klar für sich entscheiden konnten, hat die OSZE-Wahlbeobachtermission unfaire Bedingungen kritisiert.

Erdogan und seine Partei hätten einen „deutlichen Vorteil“ gehabt, insbesondere durch die „exzessive Berichterstattung“ regierungsnaher Medien, hieß es. Das kann auch SPÖ-Mandatarin Muna Duzdar bestätigen. Sie war eine von vielen OSZE-Wahlbeobachtern am vergangenen Sonntag in der Türkei.

Am Samstagabend habe sie ferngesehen und eine Dominanz des Staatspräsidenten erlebt: „Erdogan durfte zweieinhalb Stunden lang und breit sein Wahlprogramm darstellen“, sagt die frühere Staatssekretärin im TT-Gespräch. Die Oppositionsparteien seien kaum vorgekommen. Zwar habe es Zeitungen gegeben, die der Opposition Raum geboten hätten, die meisten Türken würden aber eher fernsehen.

Als unfair habe sie auch empfunden, dass im Südosten Wahllokale verlegt wurden. Das habe es den Leuten erschwert, wählen zu gehen. Zur Orientierung: Im Südosten wurde mehrheitlich für den prokurdischen Kandidaten der HDP, Selahattin Demirtas, votiert. Demirtas sitzt in U-Haft, Duzdar kritisiert deshalb, dass die HDP nur eingeschränkt Wahlkampf betreiben konnte.

Die SPÖ-Politikerin war in einem Stadtteil von Istanbul unterwegs – und hat dort mehrere Wahllokale beobachtet. Aufgefallen war ihr, dass die AKPler alle orange Kugelschreiber hatten – also sowohl die Wahlbeisitzer als auch ganz normale Leute, die in den Wahllokalen herumgelaufen seien, sagt sie. „Ich fand das eigenartig.“ Die gleichen Leute seien in mehreren Wahllokalen aufgetaucht. Offenbar habe einer der Männer versucht, Wähler zu beeinflussen. Duzdar habe ihn darauf angesprochen und ihm erklärt, dass in einem Wahllokal Leute nicht beeinflusst werden dürften. Das sei seine Verwandtschaft, habe der Mann entgegnet.

Bei der Auszählung in einem Wahllokal habe sie eine gewisse Spannung gespürt, erzählt Duzdar. „Plötzlich sind die ganzen AKPler, die wir schon gekannt haben, um uns herum gestanden. Und es sind immer mehr geworden.“ Einer der Männer sei ihr gegenüber aggressiv geworden, seine AKP-Freunde hätten ihn dann wieder beruhigt. Die Spannung habe sich dann gelegt, als klar wurde, dass Erdogan die Wahl gewinnt. „Dann waren sie erleichtert.“

Die Wahlen haben im Ausnahmezustand stattgefunden. Dieser wurde nach dem gescheiterten Putschversuch vor zwei Jahren verhängt. Die OSZE-Mission monierte zudem, es seien unter dem geltenden Ausnahmezustand Grundrechte wie die Versammlungs- und Meinungsfreiheit eingeschränkt gewesen. Offenbar soll der Ausnahmezustand nun bald enden. Darauf hätten sich Erdogan und sein politischer Verbündeter Devlet Bahceli von der MHP geeinigt, berichtete die regierungsnahe Zeitung Sabah gestern.

Gegenwärtig würde er im Juli auslaufen. Erdogan hatte angekündigt, den Ausnahmezustand aufzuheben, sollte er – wie geschehen – die Wahl am 24. Juni gewinnen.