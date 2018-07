Von Daniel Jahn, AFP

Washington – Zum Abschluss seiner Europareise trifft Donald Trump am Montag in Helsinki seinen russischen Kollegen Wladimir Putin. Nach den Provokationen und Rüpeleien des US-Präsidenten beim Nato-Gipfel und in Großbritannien sehen die westlichen Verbündeten seinem Gipfel mit dem russischen Staatschef mit gewachsener Nervosität entgegen. Sie fürchten, es könnte allzu harmonisch zugehen.

Die Sorgen werden durch die unverhohlene Bewunderung genährt, die Trump für den starken Mann aus Moskau hegt.

Die Lobeshymnen

Trumps Hochachtung für Putin reicht weit zurück. Schon 2007 sagt er über den Russen: „Er leistet großartige Arbeit.“ Als Trump 2013 mit seinem Schönheitswettbewerb Miss Universe in Moskau gastiert, bemüht er sich um ein Treffen mit dem Staatschef - allerdings vergeblich.

Während seiner Präsidentschaftskampagne ist Trump dann wieder voll des Lobes für Putin. Er rühmt dessen „sehr starke Kontrolle über sein Land“. Und er sagt voraus, er werde mit Putin „sehr gut“ klarkommen.

Die Einmischungen

Putin verabscheut Trumps Wahlkampfrivalin Hillary Clinton. Er beschuldigt sie, sich als Außenministerin in russische Angelegenheiten eingemischt zu haben. Trump lobt er als „gescheit und talentiert“.

Clintons Wahlkampf wird durch Hackerangriffe und Veröffentlichungen internen E-Mail-Verkehrs torpediert. Dahinter soll laut den US-Geheimdiensten Russland stecken. Russische Internetspezialisten sind demnach auch für die massive Verbreitung von Falschinformationen verantwortlich, die Clinton schaden und Trump begünstigen sollen. Der Kreml bestreitet jegliche Einmischung in den US-Wahlkampf.

Die Ermittlungen

Bereits seit 2016 untersuchen US-Ermittler, ob die mutmaßlichen russischen Interventionen mit dem Trump-Team abgesprochen waren. Ab Mai 2017 übernimmt der Ex-Direktor der Bundespolizei FBI, Robert Mueller, als Sonderermittler diese Untersuchungen.

Die Russland-Ermittlungen belasten Trumps Präsidentschaft von Anfang an schwer. Sie führen zu Anklageerhebungen gegen bisher vier Trump-Mitarbeiter, darunter den zurückgetretenen Sicherheitsberater Michael Flynn und Ex-Wahlkampfleiter Paul Manafort. Der Präsident geißelt die Ermittlungen als „Hexenjagd“.

Mueller lässt im Übrigen auch 25 Russen anklagen. Zwölf von ihnen sind Mitarbeiter des Militärgeheimdienstes GRU. Die Anklagen gegen die GRU-Leute werden just drei Tage vor dem Helsinki-Gipfel erhoben.

Das Hin und Her

Trumps Kurs gegenüber Putin steckt voller Widersprüche. Einerseits hält er bisher großteils an der harten Linie der Vorgängerregierung fest - möglicherweise nicht zuletzt, um sich des Verdachts der Kungelei mit Putin zu erwehren. Andererseits strebt er verbesserte Beziehungen an.

Die US-Sanktionen wegen der russischen Interventionen in der Ukraine erhält Trump aufrecht. Zudem lässt er nach dem Giftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter 60 russische Diplomaten ausweisen. Und er verhängt auch - wenngleich mit erkennbarem Widerwillen - Sanktionen wegen Cyberattacken. Sie treffen unter anderem Putin-nahe Oligarchen.

Auch Trumps Aktionen in Syrien tragen nicht unbedingt zur Verbesserung der Beziehungen zu Moskau bei. Zwei Mal lässt er Luftangriffe gegen Anlagen von Machthaber Bashar al-Assad fliegen, der mit Russland verbündet ist. Allerdings sind die Operationen stark eingegrenzt, so dass sie Assad nicht in Gefahr bringen.

Auf der anderen Seite dürfte die von Trump betriebene Spaltung der transatlantischen Gemeinschaft - Strafzölle gegen die EU, Angriffe auf die G-7- und NATO-Partner - von Putin mit einem gehörigen Maß an Genugtuung verfolgt werden.

Der Gipfel

Trump hat Putin seit seinem Amtsantritt bereits zwei Mal getroffen - beim G-20-Gipfel in Hamburg und einer asiatisch-pazifischen Konferenz in Vietnam. In Helsinki findet nun ihr erster bilateraler Gipfel statt.

Trumps Aussagen im Vorfeld haben die Verbündeten aufschrecken lassen. Vor seinem Abflug nach Europa hat er verkündet, von seinen dortigen Treffen könnte das mit Putin „das leichteste sein“. Auch will er eine mögliche Anerkennung der russischen Annexion der Krim-Halbinsel auf Nachfrage nicht ausschließen.