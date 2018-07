Russische Politiker und Medien haben das Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Helsinki als Sieg für Staatschef Wladimir Putin gefeiert. „Der Versuch des Westens, Russland zu isolieren, ist gescheitert“, lautete am Dienstag die Schlagzeile der staatlichen Zeitung „Rossijskaja Gaseta“. Die gemeinsame Pressekonferenz mit Trump nach dem Gipfel sei alles gewesen, was Russland realistischerweise habe erhoffen können, schrieb Mark Galeotti, ein russischer Wissenschafter am Institut für Internationale Beziehungen in Prag. Putin präsentiere Russland als eine den USA ebenbürtige Macht. Auch der russische Außenminister Sergej Lawrow äußerte sich in Helsinki sehr zufrieden. Auf die Frage, wie die Gespräche gelaufen seien, antwortete er: „Großartig. Besser als großartig.“ Der Politologe Iwan Timofejew vom regierungsnahen Russischen Rat für Internationale Angelegenheiten sagte, die symbolische Bedeutung des Gipfels sei groß. „Aber wir sollten uns keine Illusionen machen.“ Trump seien die Hände gebunden, weil er nicht die ganze US-Elite hinter sich habe.