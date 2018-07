Von Floo Weißmann

Washington – Nach dem desaströsen Auftritt von Präsident Donald Trump beim Gipfel mit Kremlchef Wladimir Putin wittern die US-Demokraten Aufwind für die Kongresswahl im November. Bisher hatten sie in ihrer Wahlkampagne auf die Themen Einkommen, Gesundheitsversorgung und Pensionen gesetzt. Die Russland-Affäre galt hingegen als wenig zugkräftig. Das könnte sich nun geändert haben.

Trump hatte sich beim Gipfel in Helsinki gemeinsam mit Putin gegen die eigenen Geheimdienste und Justizbehörden gestellt und den Kreml in der Russland-Affäre gleichsam freigesprochen. Das kam selbst bei seinen Parteifreunden schlecht an. Die Demokraten preisen sich nun als Gegengewicht zu Trump an.

Hätten die Demokraten die Mehrheit, würden sie Amerika effektiver schützen als die republikanische Mehrheit, „die sich vor Trump so sehr zu fürchten scheint“, zitierte die Washington Post Charles Schumer, Fraktionschef der Demokraten im Senat.

Das Argument fällt auf fruchtbaren Boden. Schon vor dem Gipfel von Helsinki hatte eine Umfrage im Auftrag von NBC die Kontrollfunktion des Kongresses gegenüber dem Weißen Haus als wichtigstes Wahlmotiv ausgewiesen. Und gestern ergab eine Umfrage im Auftrag von Reuters, dass 57 Prozent der Amerikaner nicht gutheißen, wie Trump mit Russland umgeht.

Zugleich bedienen die Demokraten die Gerüchteküche. „Trumps Schwäche vor Putin war beschämend und beweist, dass die Russen etwas über den Präsidenten haben, persönlich, finanziell oder politisch“, sagte beispielsweise Nancy Pelosi, Fraktionschefin im Repräsentantenhaus.

Sie forderte die Republikaner auf, mit einer Resolution die Erkenntnisse der US-Geheimdienste zu unterstützen, wonach Russland sich in die US-Wahl 2016 eingemischt hat. Außerdem wollen die Demokraten die Ermittlungen in der Russland-Affäre vor Trumps Zugriff schützen.

Schützenhilfe erhielten sie gestern von unerwarteter Seite. Der von Trump entlassene FBI-Direktor James Comey, eigentlich ein Republikaner, twitterte: „Alle, die an die Werte dieses Landes glauben, müssen in diesem Herbst die Demokraten wählen. (...) Die Geschichte schaut auf uns.“

Die Republikaner ringen indessen um Schadensbegrenzung. „Der Damm ist gebrochen, weil dieser Präsident in 15 Minuten ein Jahr guten Willens vermasseln kann“, zitierte die New York Times den Senator Bob Corker, Vorsitzender des Außen-Ausschusses.

Doch bis Mittwoch zeichneten sich keine konkreten Maßnahmen ab, und der ultrarechte Parteiflügel hat bereits in den Trump-Verteidigungsmodus geschaltet. Der Abgeordnete Andy Harris etwa beschuldigte die Medien, einen erfolgreichen Gipfel mieszumachen. „Ich anerkenne nichts, was mit den Mainstream-Medien zu tun hat“, erklärte er.

Auch Trump selbst, der am Dienstag noch einen Rückzieher versucht hatte, ging am Mittwoch schon wieder auf Angriff. „Manche Leute HASSEN es, dass ich gut mit Präsident Putin auskomme. Sie würden eher Krieg führen, als das zu sehen“, twitterte er. Und versprach: „Große Ergebnisse werden kommen!“