Islamabad – Nach Auszählung von 95 Prozent der Wählerstimmen bei den Parlamentswahlen in Pakistan liegt die Bewegung für Gerechtigkeit (Tehreek-e Insaf/PTI) von Ex-Cricketstar Imran Khan in Führung. Demnach konnte die PTI 109 der 272 zur Wahl stehenden Wahlkreise gewinnen, wie die Wahlkommission am Freitag mitteilte.

Regierungspartei folgt abgeschlagen

Abgeschlagen folgt die bisherige Regierungspartei Pakistanische Muslim-Liga (PML-N), die 62 Wahlkreise gewann. Die Pakistanische Volkspartei (PPP) landete mit 42 gewonnenen Wahlkreisen auf dem dritten Platz.

Imran Khan hatte sich noch während der Auszählung der Stimmen am Donnerstag zum Sieger erklärt. Seine PTI konnte allerdings keine Mehrheit im Parlament erringen und wird auf einen Koalitionspartner und unabhängige Kandidaten angewiesen sein, um eine Regierung zu bilden.

Die etablierten Parteien PML-N und PPP sowie kleinere Parteien hatten nach Vorwürfen der Wahlfälschung noch in der Wahlnacht erklärt, sie würden das Ergebnis des Urnengangs nicht anerkennen.

Imran Khan lange politisches Fliegengewicht

Premier Pakistans zu werden, ist für Imran Khan ein lange gehegter Traum. Dass er einen langen Atem hat, bewies der heute 65-Jährige schon als Kapitän der Cricket-Nationalmannschaft: 40 Jahre alt war er schon, als er das Team 1992 zur Weltmeisterschaft führte. 1996 gründete Khan die Bewegung für Gerechtigkeit (Tehreek-e Insaf/PTI) und ging in die Politik.

Lange war er ein politisches Fliegengewicht. Bei den Wahlen 2013 konnte die PTI schließlich 7 Millionen Stimmen auf sich vereinen – mehr, als jede Oppositionspartei vor ihr.

Khans Hauptthema: Kampf gegen die Korruption

Khans Hauptthema ist seit Beginn seiner Polit-Karriere der gnadenlose Kampf gegen die Korruption. „Ich war noch nie an der Macht, also kann ich auch nicht korrupt sein“, sagte er selbst einmal zu diesem Thema. Es war auch Khans PTI, die nach den Enthüllungen der „Panama-Papers“ den Obersten Gerichtshof aufforderte, Untersuchungen gegen den früheren Ministerpräsidenten Nawaz Sharif aufzunehmen. Sharif sitzt nun wegen Korruption in Haft.

Khans Kritiker mokieren, er drehe sich wie ein Blatt im Wind: An einem Tag gebe er sich aufgeschlossen und weltoffen, am anderen verteidige er das Stammessystem oder das Blasphemiegesetz. Khan wird zudem nachgesagt, er sei in der Parlamentswahl der Wunschkandidat des Militärs gewesen. Beide Seiten bestreiten das. (APA/dpa)