Internationale Pressestimmen

„Politische Epoche ist gestorben“: Presse kommentiert McCain-Tod

Der republikanische Senator und Kriegsheld John McCain war zeitlebens über die Parteigrenzen hinaus geschätzt und respektiert. Seine harsche Kritik an US-Präsident Donald Trump brachte ihn in den Jahren vor seinem Tod erneut prominent in die Schlagzeilen. Viele internationale Medien reflektierten am Tag nach seinem Tod darüber, was dieser für die USA bedeute.