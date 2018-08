Washington – Der Sarg des republikanischen Senators John McCain ist am Freitag unter großer Anteilnahme seiner vormaligen Kollegen im Washingtoner Kapitol aufgebahrt worden. US-Vizepräsident Mike Pence wandte sich in einer Rede an die Anwesenden. Die Regierung war in Abwesenheit von Präsident Donald Trump auch durch Verteidigungsminister Jim Mattis und den Nationalen Sicherheitsberater, John Bolton, vertreten.

Zur Trauergemeinde gehörte McCains Witwe Cindy, seine sieben Kinder und seine 106 Jahre alte Mutter Roberta. Weitere Gäste waren der ehemalige Außenminister Henry Kissinger, der Schauspieler und McCain-Freund Warren Beatty sowie 99 Senatoren und Hunderte Mitglieder des Repräsentantenhauses. Die Ehrerweisung in der düsteren Rotunde des Washingtoner Kapitols wurde vor McCain nur 30 US-Bürgern zuteil, unter ihnen John F. Kennedy und die schwarze Bürgerrechtlerin Rosa Parks.

Die schwarzgekleideten Trauergäste standen in größerer Entfernung von dem leeren Katafalk – erstmals benutzt bei der Zeremonie für den ermordeten Präsidenten Abraham Lincoln im Jahr 1965. Eine militärische Ehrenformation brachte sodann den Sarg, gemessenen Schritts die Stufen zum Kapitol hochsteigend.

Erinnerungen an Kriegsgefangenschaft

In der Rotunde hing hinter dem Sarg eine schwarze Flagge mit den Abkürzungen POW und MIA für Prisoner of War und Missing in Action und den Worten „Du bist nicht vergessen“ – eine Erinnerung an McCains Kriegsgefangenschaft in Nordvietnam von 1967 bis 1973.

Ein Militärflugzeug hatte den Sarg aus Arizona nach Washington gebracht. Im Kapitol von Phoenix, der Hauptstadt des Bundesstaats, den McCain 35 Jahre lang im US-Kongress vertrat, hatte zuvor eine weitere Trauerfeier stattgefunden. Dabei sagte der ehemalige demokratische Vizepräsident Joe Biden in seiner Ansprache, McCain sei für ihn wie ein Bruder gewesen. Als der Sarg vom Kapitol in Phoenix zum Flughafen gefahren wurde, säumten Hunderte Menschen die Straßen, um McCain die letzte Ehre zu erweisen.

Obama und Bush halten Trauerreden

Die nationale Trauerfeier findet am Samstag in der US-Hauptstadt statt. Am Sonntag wird McCain auf dem Friedhof der Marineakademie in Annapolis im Bundesstaat Maryland beigesetzt. Dort werden zwei ehemalige Präsidenten die Trauerreden halten: der Demokrat Barack Obama und der Republikaner George W. Bush.

Der an einer Krebserkrankung gestorbene McCain hatte vor seinem Tod verbreiten lassen, dass er Präsident Trump bei keiner der Trauerfeierlichkeiten als Gast wünsche. Der einflussreiche Senator und scharfe Trump-Kritiker war am vergangenen Samstag im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Gehirntumors gestorben. Er gehörte zu den prominentesten Mitgliedern des US-Senats.

Ab 1983 saß er zunächst im Repräsentantenhaus und seit 1987 im Senat. Als Präsidentschaftskandidat der Republikaner verlor er 2008 gegen Obama. Bereits im Jahr 2000 hatte er sich um das Amt des US-Präsidenten beworben, scheiterte in der Vorwahl jedoch an George W. Bush. (APA/AFP)