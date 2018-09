Washington – Der frühere Football-Quarterback Colin Kaepernick, der die Nationalhymnen-Proteste im US-Sport ausgelöst hatte, ist Teil der neuesten Werbekampagne des amerikanischen Sportartikelherstellers Nike. Der 30-Jährige, der zuletzt 2016 für die San Francisco 49ers in der amerikanischen Profi-Liga NFL spielte, ist einer von mehreren Athleten, mit denen Nike das 30. Jubiläum des Markenmottos „Just Do It“ (Mach es einfach) feiern wird. Das Sujet zeigt eine Nahaufnahme von Kaepernicks Gesicht mit dem Werbeschriftzug: „Glaube an etwas, auch wenn das heißen sollte, alles andere zu opfern“.

Trump: „Furchtbare Botschaft“

Dass der Sportartikelhersteller mit dem NFL-Rebellen zusammenarbeitet, sorgte in den USA für eine Kontroverse. Scharfe Kritik kam etwa aus dem Weißen Haus: Die Kooperation sende eine „furchtbare Botschaft“ aus, sagte US-Präsident Donald Trump am Dienstag (Ortszeit) der konservativen US-Internetseite The Daily Caller. Allerdings könne die Firma ihre eigenen Entscheidungen treffen. Trump verwies darauf, dass Nike in New York Mieter in einem seiner Gebäude sei. „Sie zahlen viel Miete.“

Mit Kaepernick begann vor gut zwei Jahren die Welle an Protesten von NFL-Profis, die sich während der amerikanischen Hymne per Kniefall oder mit erhobenen Fäusten gegen Polizeibrutalität und Rassenungleichheiten aussprechen. Trump hat das Verhalten wiederholt kritisiert und die Teams aufgefordert, diese Spieler zu sanktionieren. Die San Francisco 49ers entließen ihren Spielmacher am Ende der Saison 2016/17, seitdem findet er kein neues Team mehr.

Aktie gibt nach, verärgerte Kunden verbrennen Schuhe

Die Anleger reagierten nervös auf Trumps Verbalattacke: Die Aktien des Konzerns aus Beaverton (Bundesstaat Oregon) verloren an der New Yorker Börse 3,2 Prozent.

In den Sozialen Netzwerken formierte sich ebenfalls Widerstand gegen die Entscheidung des Konzerns. Unter dem Hashtag #NikeBoycott verbreiteten Nutzer Fotos, wie sie Schuhe und Kleidungsstücke des Sportartikelherstellers zerreißen und verbrennen. Andere User wiederum lobten Nike für das Engagement von Kaepernick.

Die NFL will den Grund für die Proteste, die Kaepernick lanciert hat, indes nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Die Themen sozialer Ungerechtigkeit, auf die Colin und andere Profisportler aufmerksam gemacht haben, verdienen unsere Aufmerksamkeit und unser Handeln“, erklärte Jocelyn Moore, der Vizepräsident für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit der Liga, am Dienstag in einer Stellungnahme. Die neue Werbekampagne kommt für die NFL zur Unzeit. Erst im März war der Ausrüstervertrag mit Nike bis 2028 verlängert worden.

Kaepernick hatte im Oktober 2017 rechtliche Schritte gegen die Liga eingeleitet, weil die Club-Besitzer ihn aus seiner Sicht im Zuge einer Verschwörung aus der NFL halten. Ein Schlichter sah vergangene Woche nun genug Hinweise für eine derartige Absprache, so dass demnächst Besitzer, Trainer und Teamverantwortliche aussagen müssen – ein Alptraum-Szenario für die NFL, die gehofft hatte, die Causa schnell vom Tisch zu haben. Kaepernick darf auf eine millionenschwere Entschädigung hoffen.

Nike verteidigt Zusammenarbeit

Der nordamerikanische Marken-Vizepräsident für Nike, Gino Fisanotti, sagte dem TV-Sender ESPN zu Kaepernick: „Wir glauben, Colin ist einer der inspirierendsten Sportler seiner Generation, der die Plattform Sport dazu nutzte, um die Welt zu verbessern.“

Neben dem ehemaligen NFL-Spieler sind unter anderem auch Odell Beckham Jr. (American Football), Serena Williams (Tennis) und LeBron James (Basketball) Teil der „Just Do It“-Kampagne. Insbesondere James – einer der größten Stars der US-Profiliga NBA – war von Trump ebenfalls angegriffen worden. Der Basketballer hatte sich in einem Interview jüngst erneut kritisch über den US-Präsidenten geäußert.

„In den vergangenen Monaten habe ich festgestellt, dass er den Sport dazu benutzt, um uns zu spalten“, sagte der dreimalige NBA-Meister und Olympiasieger. Kollegen wie Stephen Curry hatten einen Besuch im Weißen Haus aus Protest gegen Trumps Verhalten abgelehnt. (TT.com, dpa/Reuters)