Innsbruck — Von 9. bis 25. Februar gehen in Pyeongchang in Südkorea die Olympischen Winterspiele über die Bühne. Aufgrund der Zeitverschiebung finden viele wichtige Entscheidungen bei uns mitten in der Nacht bzw. in den frühen Morgenstunden statt.

Mit dem WhatsApp-Service der TT (Kategorie: Sport-Channel!) verpassen Sie keine österreichische Medaille und keine Top-News rund um Olympia.

So einfach funktioniert die WhatsApp-Anmeldung:



Klicken sie unten auf das "WhatsApp"-Widget

Speichern Sie die angezeigte Nummer als Kontakt „Tiroler Tageszeitung" auf dem Handy.

Versenden Sie dann an diesen neuen Kontakt eine WhatsApp-Nachricht mit dem Text "Start".

In der Anmeldebestätigung können Sie dann die gewünschte Kategorie (Sport und/oder Breaking News) auswählen.

Stornieren: Wenn Sie das TT-Service wieder abbestellen möchten, schreiben Sie einfach eine Nachricht mit dem Text „Stop".

Kategorie ändern: Um die Kategorie nachträglich zu ändern, senden Sie eine Nachricht mit "Kategorie".



So einfach funktioniert die Messenger-Anmeldung:

Starten Sie den Facebook-Messenger.

Im Suchfeld (oben) "Tiroler Tageszeitung" eingeben.

Die Nachricht "Start" an "Tiroler Tageszeitung" schicken und die gewünschten Kategorien (Breaking News und/oder Sport) auswählen.





Alle Infos zur Anmeldung zum WhatsApp- oder Facebook-Messenger-Service der TT finden Sie auf >> messenger.tt.com