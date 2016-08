Von Benjamin Kiechl

St. Anton – „Frei wie ein Vogel im Wind“, so oder so ähnlich sollen sich die rund 1500 Teilnehmer beim diesjährigen Arlberg Giro am kommenden Sonntag (31. Juli) fühlen. Die Organisatoren haben sich ein „Face-Lifting“ des Radevents einfallen lassen. „Wir sind nicht der schwierigste Radmarathon, auch nicht jener mit den meisten Teilnehmern. Aber wir haben das gewisse Extra“, sagte St. Antons Tourismusverbands-Direktor Martin Ebster bei der Präsentation nicht ohne Stolz.

Mit einem Fünf-Jahres-Plan wolle man das Event immer weiter verbessern. Diesmal habe man das Element Luft als Motto ausgegeben. 2017 folgt Erde, 2018 Wasser, 2019 Feuer und 2020 schließlich Spirit. „Dann sollen die Sportler ganz in ihrem Element sein“, erzählte Ebster von seiner Mission.

Für die Teilnehmer werden die 150 Kilometer (2500 Höhenmeter) mit den Highlights Arlbergpass und Bieler Höhe jedenfalls ein Kraftakt. Zu den Favoriten zählt auch der Flirscher Andy Traxl. „Es ist mein Heimrennen, ich fahre die Strecke mindestens einmal pro Woche. Der Sieg fehlt mir aber noch“, sagte der 42-Jährige. Start ist um 7 Uhr in der Fußgängerzone von St. Anton. Bereits am Samstag findet ab 18 Uhr das Profi-Kriterium im Ortszentrum statt. Mit dabei sind u. a. das Tirol Cycling Team, Team Mooserwirt und das Raiffeisen Radteam Tirol. Weitere Infos finden sich im Internet unter www.arlberg-giro.com.