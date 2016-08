Igls – 200 Reiter sorgten am vergangenen Wochenende bei den Tiroler Meisterschaften der Springreiter in Igls für ein Pferdesportfest par excellence. Dabei lieferte Dominik Juffinger eine Talentprobe ab: Der erst 15-Jährige sicherte sich auf „Copido“ seinen Premieren-Meistertitel in der Allgemeinen Klasse. Die Arrivierten zogen den Kürzeren, auch Christoph Nothegger (auf „Can the Can“), der sich dem Teenager in einem spannenden Stechen hauchdünn geschlagen geben musste und Platz zwei belegte. Dritte wurde Catrin Thaler-Glötzer („Hocus Pocus“).

In der Jugendklasse gewann Marie Paul­e Frauenschuh knapp vor Lokalmatadorin Alina Katter und Selena Salzburger. Bei den Junioren war Theresa Singer nicht zu schlagen. Maria Lea Gratl wurde Zweite, Lena Gabl Dritte. Bei den Oldies triumphierte Andreas Hofmann.

Schon am kommenden Wochenende geht’s aber auf dem Areal der Campagnereiter in Igls erneut rund – dann suchen die Dressurreiter ihre Tiroler Meister. (t.w.)