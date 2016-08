Von Thomas Mair

Igls – Strahlende Kinder­augen und überraschte Blicke, wenn der Golfball so geflogen ist, wie erwartet – die Kinder der Volksschule Igls hatten ihre helle Freude am Schnuppertraining mit Golfproette Christine Wolf. Die Ausgelassenheit der Kinder konnte der TT-Journalist bei seiner anschließenden Runde mit Österreichs einziger Olympia-Golferin in Rio nicht teilen, vielmehr schwirrte die Angst vor einem kapitalen Fehlschlag in seinem Kopf herum. Die Bedenken waren unberechtigt, aber ein Duell auf Augenhöhe hatte sich bereits nach zwei Löchern und zwei Birdies von Christine Wolf erledigt.

Bereits mit zehn Jahren begeisterte sich die Iglerin für den Sport auf dem nur einen Steinwurf von zuhause entfernten Platz. Vom Virus infiziert, unterstützten die selbstständigen Eltern die Karriere ihrer Tochter, die mit 14 erstmals ins Nationalteam einberufen wurde. Trotz ihrer sportlichen Ambitionen blieb die heute 27-Jährige dem Reith­manngymnasium, das ihr alle Freiheiten gab, treu. „Ich habe sehr viel im Auto gelernt und Hausübungen gemacht“, erinnert sich Wolf.

Der Weg zum Profisport erfolgte aber nach der Matura am US-College Chattanooga. Mit einem Stipendium ausgestattet, studierte sie Marketing und Management, gewann die College-Meisterschaft und erzielte dort auch ihr bisher einziges Hole-in-one. Richtig präsent wurde der Profi-Traum aber bei ihrem bisher einzigen Major-Turnier-Auftritt, den US Open 2011. „Da habe ich dann neben denen abgeschlagen, die ich nur aus dem Fernsehen kannte“, war Wolf beeindruckt und sprach von einem Gefühl, das sie nie vergessen werde: „Dort waren Zuschauermassen, die ich bis dato noch nicht kannte. Als ich einmal einen Ball aus 20 Metern einlochte, jubelte die Menge.“ Dieses Gänsehautgefühl ließ später auch den klar verpassten Cut vergessen. Dafür gewann sie 2012 gleich ihr zweites Profiturnier auf Kreta. Heute ist Österreichs Nummer eins (Weltranglistenplatz 318) fixer Bestandteil der European Ladies Tour und spielt Turniere in Europa, Australien und Asien.

Bei den Olympischen Spielen in Rio betritt Wolf erstmals südamerikanischen Boden, sie will Österreichs Farben dort würdig vertreten und für einen weiteren Gänsehaut-Moment sorgen. „Beim Golf kannst du deine Woche haben, in der einfach alles passt, und dann bist du Olympiasiegerin“, träumt die Tirolerin von einer Medaille. Dafür arbeitet sie akribisch mit ihrem Trainer Steve Waltman, denn „verbessern kann ich mich noch überall. Speziell die Schläge aus 20 bis 40 Metern sollten direkt am Stock liegen.“

Neben ihren Eltern kann sich der Single („Eine Beziehung wäre schwierig, weil ich sehr viel weg bin“) in Brasilien auch auf den Wiener Golfprofi Clemens Dvorak verlassen, der sie dorthin als Caddie begleitet. Aufgrund der Kosten können sich die Damen keinen fixen „Taschenträger“ leisten und müssen dessen Arbeit oft selbst verrichten.

In Rio freut sich Wolf über die große Bühne, die dem Frauengolf geboten wird. Während die Herren rund um Bernd Wiesberger beinahe wöchentlich im Fokus stehen und um Millionen spielen, führen sie fernab der USA noch ein Schattendasein: „Wir spielen nur um einen Bruchteil der Herrenbeträge.“ Dass es bei Olympia gar kein Preisgeld gibt, ist ihrer Meinung nach der Hauptgrund, warum zahlreiche Topstars dem Turnier in Rio eine Absage erteilten.

Wolf selbst weiß jede finanzielle Unterstützung zu schätzen, zumal ihr der große Durchbruch noch nicht gelang: „Ein Dank an meine Sponsoren, ohne die es nicht gehen würde.“ Ein Sprung auf die US-Damen-Tour wäre der nächste Schritt. Dafür muss sie aber erst die Qualifikation überstehen.

Mit ihrer Leistung auf der Trainingsrunde ist die heimatverbundene Wolf aber auf dem besten Weg dorthin, denn mit vier unter Par stellte sie ihren besten 9-Loch-Score in Igls ein. Und dem TT-Sportjournalisten blieb mit zumindest einem geteilten Loch auch ein kleines Erfolgserlebnis.