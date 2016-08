St. Anton – Arlberg-Giro und Wettergott – das ist nix und wird nix! Obligater Regen beim Kriterium am Samstag trübte auch den Giro gestern Sonntag. Und deshalb drehten viele der 1300 Teilnehmer bereits am Arlbergpass um, ersparten sich die Nässe und Kälte in der Sil­vretta. So auch Christoph Bieler, Trainer der ÖSV-Kombinierer: „In Klösterle war heute für mich Schluss.“

Wetterfest zeigte sich dennoch der Großteil der Teilnehmer. Und die Top-Fahrer der Herren lieferten sich ein spannendes Rennen, das erst im packenden Zielsprint entschieden wurde.

Raphael Bertschinger (GER) siegte schließlich nach 4:04:07 Stunden vor Landsmann Peter Claus sowie den Tirolern Patrick Hagenaars und Andy Traxl.

Vorjahressiegerin Daniela Pintarelli (AUT) siegte indes in 4:28:04 Stunden vor Esther van Veen (NED/4:39:08) und Anna Bachmann (4:43:51). Lokalmatadorin Pintarelli krönte sich nach ihrem Sieg im Kriterium am Samstag somit zur Doppelsiegerin. (za)