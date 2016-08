Von Roman Stelzl

Längenfeld – Der Zufall, in diesem Fall Patenonkel genannt, brachte Jakob Schubert vor etwa 14 Jahren zum Klettersport. Aus diesem Zufall wurde Leidenschaft – und wegen dieser Leidenschaft ist der 25-jährige Innsbrucker jetzt nicht mehr der Einzige in seiner Familie, der für Schlagzeilen sorgt. „Jakob ist sicher ein Vorbild für mich. Nicht so sehr wegen des Kletterns, das ist bei uns Frauen schon etwas anderes. Aber er ist ein Vorbild wegen seiner Einstellung und wegen dem, wie er alles erreicht hat, was er wollte“, sagt Hannah und lächelt in Richtung ihres Bruders, der neben ihr auf der blauen Matte vor der Längenfelder Kletterwand sitzt.

Hannah Schubert ist 18 Jahre alt und ebenfalls Weltcup-Kletterin. Sie ist Sport-BORG-Schülerin zum einen, zweifache Jugend-Weltmeisterin im Vorstieg (2014/2012) zum anderen – und seit Juli ist sie zudem eine, die unter die besten zehn des Vorstiegs-Weltcups klettert.

Die Ränge neun (Chamonix/FRA) und zehn (Villars/SUI) waren ein Ausrufezeichen und zugleich eine Überraschung. Und nun? „Das Ziel ist das Finale der besten acht, vor allem, nachdem ich jetzt so knapp dran war“, sagt Hannah. Und sie ergänzt: „Ich will mein Bestes geben. Denn egal, wie es dann ausgeht, kann ich sagen, dass ich alles gegeben habe.“

Dieser Satz hätte gut und gerne von ihrem Bruder stammen können. Doch dieses Mal sitzt er nur daneben und nickt. Jakob Schubert braucht keiner Vorstellung mehr. Sein­e Titel (WM-Gold, zweimal Vorstiegs-Weltcup) eilen ihm voraus.

Grund dafür sind Talent und viel Ehrgeiz – und daran hat es Schubert nie gemangelt. „Ich habe kurz vor meinem zwölften Geburtstag angefangen. Es hat Spaß gemacht – und deshalb bin ich dabei geblieben“, erzählt der Wirtschaftsstudent. Und diese Liebe und Leidenschaft imponierte der sieben Jahre jüngeren Schwester. So sehr, dass sie schon im Alter von sechs Jahren mit dem Klettern begann. Sechs Jahre früher als ihr Bruder. „Ich habe gleich gesehen, dass es Jakob voll gefällt, und habe es deshalb unbedingt ausprobieren wollen. Dann hat es mir so gut gefallen, dass ich es nicht mehr lassen wollt­e“, sagt Hannah mit einem Lächel­n. Ihr Bruder blickt sie an und sagt: „Ander­e Familienmitglieder haben gesehen, wie cool die Sportart ist. Hannah war gleich voll ehrgeizig. Benni, unser größerer Bruder, war auch dabei. Aber nie wettkampfmäßig.“

Bis Anfang des Jahres lebten die beiden noch unter einem Dach – im Februar gründet­e Jakob Schubert dann eine Kletter-WG mit Weltcup-Kletterer Alfons Dornauer, Lukas Köb und Fotograf Elias Holzknecht. „Geklettert wird aber nicht in der Wohnung, sondern im Tivoli. Das ist groß genug!“, witzelt Schubert.

Dort wird über Klettern gesprochen – und nur selten mit der Schwester. „Sie hat einen Trainer, da will ich mich nicht einmischen“, sagt Jakob.

Trainiert wird ja getrennt – auch bei den nächsten Wettkämpfen. Hannah startet bei der Junioren-EM in Längenfeld (ab Freitag) – Jakob plant den Start beim Boulder-Weltcup in München (14.8.) ein. Gemeinsam werden sie heute eine positive Entscheidung erhoffen, ob Klettern 2020 wie erwartet olympisch wird.

Erst eine Woche darauf werden sich die Wege im Wettbewerb kreuzen. Beim Vorstiegs-Weltcup in Imst. Dort sollen die Fans sehen, dass nur der Weg zum Klettern Zufall war. Aber nicht der zum Erfolg.