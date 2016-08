Von Robert Ullmann

Innsbruck – Der Future-Tross kehrt nach Tirol zurück. Nach Bad Waltersdorf und Wels ist die Anlage des TK IEV (6. bis 13. August) Schauplatz des fünften Tennisturniers dieser Kategorie in Österreich, das (nur noch heuer) mit 10.000 Dollar dotiert ist. Und nach der Absage aller Turniere in der Türkei ist die Nachfrage für das Innsbrucker Turnier riesengroß. Erstmals wird der Qualifikationsraster von den obligaten 64 Spielern auf 96 (!) erhöht. „Das gab es noch nie“, freut sich Turnierdirektorin Martine Stauder auf ein arbeitsintensives Quali-Wochen­ende.

Aber nur acht Spieler aus dem Riesenfeld schaffen den Sprung ins Hauptfeld, erhalten damit die Chance auf den Gewinn von ATP-Punkten. 18 werden für den Sieger vergeben, ein Punkt für den Einzug ins Achtelfinale. Ein harter Weg. Dennoch ist und bleibt die weltweite Future-Serie das Sprungbrett für eine internationale Tennis-Karriere. Beispiel Andreas Haider-Maurer. Der derzeit rekonvaleszente Wahl-Tiroler gewann vor zehn Jahren in Telfs, um Jahre später auf Platz 47 der Weltrangliste vorzustoßen. Ein Beispiel, das Schule machte.

Viele junge Österreicher eifern den Vorbildern Dominic Thiem, Gerald Melzer und Haider-Maurer nach. Mehr oder weniger erfolgreich. Für den ersten rot-weiß-roten Future-­Sieg 2016 auf österreichischem Boden sorgte Sebastian Ofner. Der 20-jährige Doppelstaatsmeister (Halle und im Freien) aus der Steier­mark gewann in seiner Heimat, in Bad Waltersdorf. Lenny Hampel wiederum ist noch sieglos. Der Wiener, 19 Jahre jung, begeisterte im Vorjahr in Telfs aber mit dem Auftritt im Finale. Zwei Titel dieser Art, einen aus Seefeld entführt, scheinen bereits auf dem Konto des Kärntners Patrick Ofner (23) auf. Logisch, dass dieses Trio fix für den Hauptbewerb in Innsbruck qualifiziert ist.

Und die Tiroler? Alexander Erler (Kufstein) und Philipp Schroll (Telfs) erhielten für das 32 Spieler starke Hauptfeld eine Wild Card vom österreichischen Tennisverband. Jene des Veranstalters Jonas Trinker aus Seefeld. Matthias Haim, Lukas Koncilia und Manuel Bellutti scheinen in der Meldeliste auf, müssen aber den Weg ins Hauptfeld über die Qualifikation suchen.

Vor dem ersten Service am heutigen Samstag scheint aber festzustehen, dass die „goldenen Tiroler Zeiten“ im Future-Bereich vorerst vorbei sind, als Spieler wie Armin Sandbichler, Johannes Ager und Thomas Schiessling für Siege in der untersten internationalen Turnier-Kategorie sorgten. Die Hoffnung, dass sich in naher Zukunft ein Tiroler wieder in die Siegerliste eintragen wird, lebt dennoch, wie die Vergabe der Wild Cards beweist.