Innsbruck – Nach den Boulder-Nachwuchs-Europameisterschaften am vergangenen Wochenende in Längenfeld geht es für die Kletterer an diesem Wochenende mit dem Weltcup-Finale in München weiter – und dort wird Tirols beste Athletin fehlen. Die Rumerin Anna Stöhr kann aufgrund eines grippalen Infekts nicht antreten und wird ihre Saison damit erstmals seit 2007 ohne einen Weltcup-Sieg beenden.

Aber das darf man auch als gutes Omen verstehen, denn von dieser Saison nahm die 28-jährige Vierfach-Gesamtweltcupsiegerin ihren ersten von zwei Boulder-WM-Titeln (2007 und 2011) mit. Und demselben Bewerb gilt heuer der Fokus, bei den Titelkämpfen im September in Paris (FRA).

„Ich möchte nichts riskieren für die WM, das ist mein großes Ziel heuer. Deshalb ist das die richtige Entscheidung“, erklärte Stöhr, die am Wochenende das Bett hüten musste. Die 22-fache Weltcupsiegerin war davor von einem Klettertrip mit Lebensgefährte Kilian Fischhuber aus Brasilien zurückgekehrt.

Stöhrs Weltcup-Saison war nicht nach Wunsch verlaufen. Nach einem verpatzten Saisonauftakt in Meiringen (SUI) mit Platz 21 verpasste die Tirolerin auch das Finale der besten sechs beim zweiten Bewerb in Kazo (JPN/10.). In Innsbruck wurde Stöhr Fünfte, in Vail (USA), wo Stöhr viele Erfolge feiern konnte, folgte mit Rang drei der erste und damit auch einzige Weltcup-Podest-Platz des Jahres. Zuletzt völlig sieglos bei der Elite (WM und Weltcup) war die Boulder-Queen im Jahr 2005 (!). „Es war sicher eine durchwachsene Saison. Aber ich habe mein Studium abgeschlossen (Lehramt Englisch und Sport, Anm.). Deshalb erklärt sich auch der schlechte Auftakt“, erklärte Stöhr, die aber sogleich nachlegte: „Ich weiß immer noch, dass ich es kann.“ Die nächste Chance, um das zu beweisen, liefert die WM – und dort geht es für Stöhr um den dritten Titel ihrer Karriere.

Mit dabei in München ist indes aber Jakob Schubert. Der 25-jährige Innsbrucker Vorstiegs-Spezialist entschied sich für einen Start beim Weltcup-Finale der Boulderer. „Das hilft mir womöglich, den Kopf freizukriegen“, hatte Schubert bereits in der Vorwoche auf einen möglichen Start vorausgeblickt. (rost)