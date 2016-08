Von Tobias Waidhofer

Kufstein – Der Druck steigt beim FC Kufstein. Am Freitagabend kassierten die Festungsstädter bei den Altach Amateuren (0:2) die vierte Niederlage in ebenso vielen Spielen. Schlechter kann man nicht starten – das weiß auch Präsident Hannes Rauch. „Die Rechnung ist jetzt ganz einfach“, beginnt der ÖVP-Politiker. „Wir haben jetzt zwei Heimspiele (Seekirchen, FC Pinzgau, Anm,), da erwarte ich sechs Punkte.“

Was nach einem Ultimatum für die sportliche Leitung (Trainer Christian Schaider, sportlicher Leiter Stephan Marasek) klingt, soll aber gar keines sein. „Natürlich nicht. Aber wir beherrschen in Kufstein auch die Grundrechnungsarten. Wir brauchen Punkte.“

Am Montag gegen Seekirchen ist allerdings mit Flo Rieder eine Kreativkraft gesperrt.

Trotzdem: „Wir müssen Tore schießen und gewinnen. Wie, ist mir egal“, fordert Rauch, der das Lob der Gegner nicht mehr hören kann. „Von dem können wir uns nichts kaufen.“ Außerdem hätte man am Freitag gegen die Altach Amateure völlig verdient verloren.

Deutlich beruhigter dürfen die anderen drei Tiroler ihre Spiele am Montag angehen: Schwaz ist vor dem Duell mit St. Johann (17 Uhr) weiter ungeschlagen. Derbytime heißt’s am Montag (11 Uhr) am Tivoli-Nebenplatz, wenn die Wacker Amateure auf Wörgl treffen.