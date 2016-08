St. Johann i. T. – „Für den neuen Bewerb am Flugplatzgelände im Rahmen des Radweltpokals in St. Johann in Tirol (20. bis 27.8.) liegen bereits 300 Meldungen vor“, freut sich das OK-Team rund um Veranstalter Harald Baumann. Der Airport Sprint findet am Dienstag, den 23. August (ab 9 Uhr) auf der 1000 Meter langen Beton­piste des St. Johanner Flughafens statt. Gestartet wird einzeln im 30-Sekunden-Takt in 16 Alters­klassen. „Mit dem neuen Sprint­bewerb wollen wir ein weiteres spannendes Highlight während der Rad­woche bieten“, meint­e Initiator Harald Baumann, der bisher 2500 Anmeldungen vorliegen hat. Ebenfalls am Dienstag (14 Uhr) wartet der Bergsprint, die ersten Rennen beginnen bereits nächsten Samstag. (rw)