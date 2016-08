Von Thomas Mair

Innsbruck — Mit Kitzbühel und den Wattens Amateuren agieren nach der zweiten Runde nur mehr zwei Mannschaften der UPC Tirol Liga makellos. Die Kitzbüheler wollen sich auch nach dem 3:1-Heimsieg gegen Ebbs noch nicht zum Titelkandidaten Nummer eins abstempeln lassen. „Wir werden uns keinen künstlichen Druck auferlegen", meinte Trainer Alex Markl nach der guten Leistung gegen den Aufsteiger: „Wir haben nur zu wenige Tore geschossen und noch viel Luft nach oben." Dennoch will er mit seiner Elf irgendwann wieder in der Westliga landen: „Ich hoffe, es dauert nicht wieder 85 Jahre."

Die Wattener Fohlen wollen sich ebenso nicht in die Rolle des Favoriten drängen lassen, obwohl sie den SV Telfs am Montag vor der Pause mit 4:0 abgeschossen hatten. Die zwei Gegentore nach dem Wechsel brachten die junge Elf aber nicht mehr ins Wanken. „Die ersten 45 Minuten waren in jeder Hinsicht stark", resümierte Trainer Martin Rinker, der weiterhin Formschwankungen aufgrund der fehlenden Routine bei seinem Team einkalkuliert.

Die Titelmitfavoriten Kirchbichl und Reichenau nahmen sich im direkten Duell gegenseitig Punkte weg. Das 2:2-Unentschieden hatte aber alles, was einem Spitzenspiel gerecht wird. Die beiden Trainer Paul Schneeberger (Kirchbichl) und Gernot Glänzer (Reichenau) streuten der gegnerischen Mannschaft jeweils Rosen und attestierten sich selbst eine gute Standortbestimmung. „Wir haben uns beide auf ein gerechtes Remis geeinigt", schmunzelte Glänzer, während Schneeberger den guten Auftakt mit vier Punkten gerne annahm: „Wir spielen nicht Fußball, um zu verlieren. Es kostet zwar viel Nerven, aber es macht mehr Spaß, wenn man gewinnt."