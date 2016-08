Von Sabine Hochschwarzer

Innsbruck – 238 Kilometer und 5500 Höhenmeter an einem Tag – Jahr für Jahr stellen sich 5000 Starter der Herausforderung Ötztaler Radmarathon. So auch Nadja Prieling. Sechs Mal war die in Reith bei Kitzbühel lebende Steirerin schon dabei. Vorne dabei. 2013 und 2015 kam sie als zweitschnellste Frau ins Ziel, im Vorjahr nach bereits 8:02,56 Std. Die Zeit sei schon sehr gut, sagt sie: „Ich wollte aber eine neue Herausforderung, abseits davon.“

In ihrem „Projekt 9+1“ will die 34-Jährige diese nun gefunden haben. An neun aufeinanderfolgenden Tagen möchte Prieling die Originalstrecke des „Ötztalers“ bewältigen, am zehnten dann (28. August) das Rennen selbst fahren. Macht 2380 Kilometer und 55.000 Höhenmeter. „Vor zwei Jahren hat dies Wolfgang Mader versucht. Mir hat das sofort gefallen“, erzählt sie. Der Tiroler Extremsportler musste damals allerdings aufgrund von Schlechtwetter abbrechen. „Ich habe Wolfgang gefragt, ob es ihm etwas ausmache, wenn ich es versuche, und er hat mich sofort dabei unterstützt“, beschreibt die Shiatsu-Praktikerin mit eigener Praxis.

Am kommenden Freitag startet Prieling in Sölden los, „ihre Radrunden mit täglichem Ausflug nach Südtirol“, wie sie ihre zehn bis zwölf Stunden dauernden Tagestouren schmunzelnd bezeichnet. Die Vorbereitungen dafür liefen gut: Siege beim Super Giro dolomiti (211 km/5200 hm), Glocknerkönig (AK1-Klasse) und Salzburger Radmarathon (118 km/1400 hm). Im Juli folgte noch ein Höhentrainingslager in Livigno. „Am Anfang des Jahres hatte ich, ehrlich gesagt, schon etwas Angst vor der Aufgabe“, sagt die ehemalige Kaderlangläuferin. Zittern müsste sie jetzt aber einzig um das Wetter, dass etwa der Timmelsjochpass wegen Schneefalls nicht befahrbar sein könnte. „Das wäre ein Problem, aber da ich darauf ohnehin keinen Einfluss habe, denke ich auch kaum daran.“

Zehn Leute, Familienmitglieder und Freunde, darunter auch Lebensgefährte Martin, werden sie unterstützen, ihr unter anderem bei Flachpassagen zu Fahrten im Windschatten verhelfen. „Freilich ohne Motorisierung“, wirft Prieling ein. Wichtig sei auch mentaler Beistand. „Wenn du täglich zehn bis zwölf Stunden am Sattel sitzt, ist das auch im Kopf nicht leicht.“

Ausgleich findet sie für gewöhnlich im Job, der sie 2003 nach Tirol führte und ihr auch für 12.000 Radkilometer mit 200.000 Höhenmetern pro Jahr Zeit lässt. Nicht jeder kann ihre Begeisterung für das rund 7000 Euro teure Projekt verstehen: „Meine Mama hat gemeint, dass fünf Tage auch genügen würden, andere fragen, ob ich spinne. Aber ich liebe solche Herausforderungen einfach.“