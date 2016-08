Von Roman Stelzl

Imst – Keine guten Nachrichten gibt es im Vorfeld des Kletter-Weltcups in Imst: Mit Tirols Aufsteigerin Hannah Schubert und der Niederösterreicherin Jessica Pilz fehlen zwei der drei besten heimischen Vorstiegs-Kletterinnen, wenn morgen die Qualifikation beginnt. „Sie haben sich beide am Knie verletzt. Das macht daher keinen Sinn im Hinblick auf die WM im September“, erklärte Nationaltrainer Martin Hammerer gestern.

Besonders bitter daran: Beide waren in Top-Form. Die erst 19-jährige Pilz, im Vorjahr in Imst Dritte, landete beim letzten Weltcup in Briancon (FRA) auf Rang zwei – Schubert, 18 Jahre alt, schaffte es zum ersten Mal überhaupt in die Top Ten im Weltcup und ist im Gesamtweltcup bereits Neunte. Damit engt sich der Kreis an heimischen Podestanwärterinnen streng genommen auf eine Tirolerin ein: Magdalena Röck. Die Land­eckerin ist in diesem Jahr in Top-Form und kletterte heuer zu Tirols einzigem Weltcup-Podestplatz bei den Damen.

Und die anderen Top-Kletterinnen? Die Imsterin Katharina Posch, zuletzt Elfte, kämpft nach einigen Problemen in der Vorbereitung mit ihrer Form – die Zammerin Christine Schranz, in Vilars (SUI) heuer mit ihrem besten Resultat Sechste, ist für einen Finalplatz gut. „Ich traue ihr auch schon um einiges mehr zu“, sagt Trainer Hammerer zur 27-jährigen Athletin.

Aber zurück zu Magdalena Röck. Die 22-Jährige hat nach einem durchwachsenen Jahr heuer wieder ganz vorne angeschlossen – die Saisonplatzierungen drei, vier und fünf sowie Gesamtrang vier belegen das. Röcks Erinnerungen an Imst sind süß, gab es hier doch 2014 ihren bis dato einzigen Weltcupsieg. „Ein Podestplatz wäre natürlich sehr schön. Die Vorbereitung war gut. Aber es gibt viele Kletterinnen, die was dagegen haben“, meinte die WM-Dritte von 2014. Mit Bedauern nahm Röck die Absagen ihrer Teamkolleginnen zur Kenntnis – die gesteigerte Aufmerksamkeit kümmert sie aber nicht: „Ich muss auf mich schauen. Ich glaube nicht, dass sich etwas ändert.“

Und wie sieht es mit dem Sieg bei den Damen aus, auf den Österreich im Vorstieg schon 748 Tage (seit Imst 2014) wartet? „Das wird ex­trem schwierig“, sagt Nationaltrainer Hammerer, „Die anderen Damen wie die Slowenin Janja Garnbret klettern heuer sehr stark.“ Mehr Aufschluss geben morgen Qualifikation (ab 9 Uhr) und Halbfinale (18.30). Wenn alles gut läuft, dann wartet am Samstag (ab 19.30 Uhr) das Finale. Und das Podest.