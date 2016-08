Von Tobias Waidhofer

Wattens – Manchmal kann auch eine Niederlage als Bestätigung der eigenen Arbeit dienen. „Wir haben über weite Strecken wie eine Heimmannschaft agiert. Dem gegenüber steht aber natürlich das Endergebnis“, blickte Wattens-Coach Thomas Silberberger mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf die schlussendlich am Papier so klare 0:3-Niederlage in Kapfenberg zurück.

Es hätte nämlich durchaus anders laufen können. Doch die Pfeife von Schiedsrichter Sebastian Gishamer blieb bei zwei elfmeterverdächtigen Situationen still. Schon bei der Heimniederlage gegen Wiener Neustadt war den Wattenern ein klarer Strafstoß versagt worden. Das Los eines Aufsteigers, der sich den sportlichen Ruf erst erarbeiten muss? „Nein, das glaube ich nicht. Die Schiedsrichter sind teilweise einfach zu schwach“, ärgert sich Silberberger. Aber die Schuld für die Niederlage beim Unparteiischen zu suchen, wäre natürlich fehl am Platz. Nach einem starken Auftritt beim neuen Tabellenführer hatte eine individuelle Fehlerkette (Gebauer, Steinlechner, Mansour) vor dem 0:1 den Anfang vom Ende bedeutet.

Danach stellte Silberberger defensiv auf Dreierkette um und warf alles nach vorne. „Gestorben ist gestorben. Ob wir in Kapfenberg 0:1 oder 0:3 verlieren, ist egal“, weiß der Ex-Profi, der sich gestern Nachmittag bereits das Video vom 2:1-Sieg des LASK bei Wiener Neustadt zu Gemüte führte. Denn in Pasching wartet ja am Freitag (18.30 Uhr) bereits das nächste schwere Auswärtsspiel. „Wir haben nichts zu verlieren und wollen auch den LASK fordern.“

So wie sie es auch am Dienstag gemacht haben. 70 Minuten waren die Tiroler nicht nur auf Augenhöhe, sondern sogar die bessere Mannschaft im Falkenhorst. Nur die Effektivität ließ man bei Chancen von Gebauer, Pranter und Jurdik vermissen. Die Richtung stimmt beim Aufsteiger. Gestern galt es aber erst einmal, Wunden zu lecken und Wehwehchen zu pflegen. Drei Spiele innerhalb einer Woche sind für die vielen Wattener Neo-Profis noch Neuland.