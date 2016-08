Innsbruck – „Das Team hat einen extrem guten Charakter“, sprach Neo-Kufstein-Coach Martin Hofbauer in den höchsten Tönen von seinen neuen Schützlingen. Einer davon – der Ghanaer Raymond Darkeh – brachte Kufstein früh in Führung (10.). Die bisherige sportliche Leitung hatte den 28-Jährigen aus Tschechien ins Unterland gelotst, aber Neo-Coach Hofbauer jubelte mit ihm. Die Saalfeldner kamen in Hälfte eins jedoch zweimal zurück. Auch das 2:1 von Kapitän Matthias Treichl durch einen Elfmeter konterten die Salzburger. Und der Kapitän war es auch, der in Minute 68, wieder per Elfer, die Weichen zum so wichtigen zweiten Sieg in Folge stellte. „Die Verantwortung zu übernehmen zeugt von Klasse, Mann des Spiels war aber Lukas Marasek. Er gab die Richtung vor“, lobte „Hofi“.

Am Rande des 3:2-Sieges gab Markus Reichkendler, über ein Jahrzehnt Vizepräsident des FC Kufstein, seinen Rücktritt bekannt. Einerseits weil auf den Arzt ein neuer Job wartet, andererseits weil er mit der Vorgehensweise beim Abschied von Schaider und Marasek nicht zu hundert Prozent einverstanden war: „Es hat keine Vorstandssitzung gegeben. Der Neustart erfolgt ohne mich.“

Für die Union hat das Warten ein Ende. Ganz zur Freude von Obmann Herbert Lener darf die „Erste“ ihr Spiel der dritten Runde gegen den FC Kitzbühel am nigelnagelneuen Rasenplatz an der Fennerkaserne bestreiten: „Wir sind überglücklich. Endlich kann man wieder Fußball spielen. Mein Dank geht an Vizebürgermeister Christoph Kaufmann, das Sportamt und die Platzwarte.“ (ast, lex)