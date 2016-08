Von Alex Gruber

Innsbruck – Hochsommer und Haie-Fest, noch dazu zeitgleich mit einem Wacker-Heimspiel – das ließ eigentlich einen ersten HCI-Test vor ziemlich leeren Rängen erahnen. Denkste, die Lust am Eishockey war am gestrigen Tag durchaus vorhanden. Gut 1000 Zuschauer wollten die Haie nach dem neuerlichen Facelifting im Sommer sehen.

Den frischen Wind, den der neue Headcoach Rob Pallin schon mit einer neuen Sitzordnung in der Kabine signalisieren will, folgte gestern eine weitere Neuerung: Nach langen Jahren hieß der Kapitän gestern nicht Patti Mössmer sondern Tyler Spurgeon. Wieder ein Pallin-Signal. Und die kanadische Arbeitsbiene kommt jetzt als offizieller Teamleader daher, Mössmer bleibt Assistent. In einem munteren ersten Drittel gegen den deutschen Zweitligaklub verzeichneten die Beiden auch die ersten guten Chancen: Spurgeon (1.) und Mössmer (8.) klopften bei Gäste-Goalie Lukas Steinhauer an, Heimkehrer Daniel Mitterdorfer bugsierte die Scheibe in der Folge volley auf die Querlatte (17.).

Im Mitteldrittel gab’s zunächst keine Topchancen, ehe die Innsbrucker mit einem Pass durch die Mitte das 0:1 hinnehmen mussten. Entgegen dem Spielverlauf, Haie-Goalie Andy Chiodo konnte aber wenig später gegen Lewis einen weiteren Gegentreffer vermeiden. Das 1:1 – der Premierentreffer für Neuzugang Mario Lamoureux war im Powerplay folgerichtig (33.).

Im Schlussabschnitt hatten die Haie nach Spieldauerdisziplinarstrafe und in fünfminütiger Unterzahl den neuerlichen Rückstand hinzunehmen, ehe auch Ondrej Sedivy der Premierentreffer gelang. In der Verlängerung schlug John Lammers zu.