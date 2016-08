Von Benjamin Kiechl

Le Mans – Eigentlich ist die nordfranzösische Stadt Le Mans bekannt für ihr legendäres 24-Stunden-Autorennen. Eigentlich. Denn am vergangenen Wochenende hatten richtige Pferdestärken das Sagen. Bei der WM der Voltigierer schickten sich die Tiroler Jasmin Lindner und Lukas Wacha (VG Pill TU Schwaz) an, ihren WM-Titel zu verteidigen. Und tatsächlich: Nach 2012 und 2014 holte sich das Duo im Pas de Deux, dem Paar-Bewerb, zum dritten Mal die Weltmeister-Krone (Note 9,084).

Großen Anteil am Erfolg hatte auch das Pferd „Dr. Doolittle“, das sein erstes Turnier in dieser Größenordnung bestritt. „Dooli“, wie er von Lindner genannt wird, bewies Nerven aus Stahl und Longenführer Klaus Haidacher konnte den Wallach in allen Durchgängen bestens führen. Damit war der Weg frei für die Kür „Nostradamus“, die Lindner/Wacha seit September perfektionierten und vor der WM noch niemand auf einem Wettkampf zu sehen bekam.

Quasi zum Drüberstreuen trat die Fügenerin Lindner auch im Einzelbewerb an. „Nur nebenbei. Man kann nicht beides zu 100 Prozent machen“, sagte die Lehramtsstudentin (Mathematik, Biologie) und hielt vor ihrer Abreise nach Frankreich den Ball flach. Um dann eine Überraschung zu landen: Die 21-Jährige holte auch den Einzel-WM-Titel nach Tirol. „Es hat einfach alles gepasst“, jubelte Lindner, die vier konstante Durchgänge hinlegte. Lindner wurde mit 8,212 Zählern belohnt. Zu Hause in Pill wurden fest die Daumen gedrückt. „Unfassbar, wir freuen uns alle riesig“, jubelte etwa Daniela Penz von der VG Pill.

Bei der Junioren-EM belegte Georg Gabl (RC Seefeld) bei seinem Debüt Rang neun.