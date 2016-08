Von Thomas Mair

Wörgl — Die 0:3-Heimniederlage gegen Anif und das schmeichelhafte 1:1-Remis bei den Amateuren des FC Wacker Innsbruck hinterließ beim SV Wörgl keine Spuren. Vielmehr kehrte der amtierende Tiroler Meister am Sonntag in die Erfolgsspur der ersten drei Westligarunden zurück und schlug den Salzburger Aufsteiger SAK knapp 3:2.

Bereits vor dem Wechsel stellten die Unterländer durch Treffer von Emil Bubalo und Peter Kostenzer die Weichen auf den vierten Saisonsieg. Nach dem Wechsel spielte die Elf von Denis Husic mit den Salzburgern Katz und Maus und erhöhte auf 3:0 durch Süleyman Ünal. Ein verpasstes Schützenfest war der mangelnden Chancenverwertung geschuldet. Unter anderem verhinderte Manuel Sailer das 4:0, indem er einen Ball, der ins Tor gegangen wäre, aus Abseitsposition über die Linie drückte. „Spielerisch waren wir heute richtig gut, haben Tausender im Fünf-Minuten-Takt kreiert und hätten normal 6:0 gewinnen müssen", resümierte Husic zufrieden, um sich direkt nach dem Schlusspfiff vor allem über die beiden späten Gegentreffer zu ärgern. „Der Ärger ist unendlich groß. Die Schlussphase hat mir den ganzen Tag verhaut", schäumte Husic über die beiden Eigenfehler des eingewechselten Abwehrspielers Mihael Karlovcec. „Er spielt einen Wahn und verschuldet zwei Tore. Ich bin einfach zu gut, weil ich immer alle spielen lassen will", konnte sich Husic kaum beruhigen.

Immerhin war der Sieg nicht mehr in Gefahr und der Saisonstart mit 13 Punkten aus sechs Runden Gewissheit. „Wenn wir noch zwei- bis dreimal gewinnen, ist der Herbst gerettet", schlug der 38-Jährige ruhigere Töne an und lobte seine Mannschaft: „Es ist wirklich toll, wie sie kämpft und Gas gibt. Man darf nie vergessen, welches Budget und welche Möglichkeiten die anderen Westliga-Vereine haben." Dafür schlagen sich die Unterländer sensationell, vor allem wenn man bedenkt, dass sie in der Sommerpause zwei Wochen weniger Pause hatten und mit der schweren Verletzung von Sezgin Erol bereits eine bittere Pille schlucken mussten.