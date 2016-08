Von Roman Stelzl

Innsbruck – Tirol freut sich auf die Kletter-Weltmeisterschaft. Für die anstehende Großveranstaltung in zwei Jahren (10. bis 16.9.) werden die Kräfte ebenso gebündelt wie für die Nachwuchs-WM im Jahr 2017 (30.8. bis 10.9.). Finanziell wie arbeitstechnisch. Und das hat zur Folge, dass es 2017 und nach derzeitigem Stand 2018 keine Weltcup-Veranstaltungen in Tirol geben wird.

Das betrifft das heuer für Mitte Mai angesetzte Boulder-Event in Innsbruck (erstmals in der Olympiaworld ausgetragen). Und es betrifft den Vorstiegs-Weltcup in Imst, der am vergangenen Wochenende mit Magdalena Röck ein­e Tiroler Siegerin hervorgebracht hatte. Damit wird es über zwei Jahre dauern, bis in Tirol wieder die stärksten Kletterer an der Wand zu bewundern sind.

„Wir legen 2017 den Fokus auf die Nachwuchs-WM und 2018 auf die WM der Erwachsenen. Ein Weltcup ist finanziell ein großer Aufwand, es braucht viele Helfer. Deshalb werden wir im Weltcup pausieren“, erklärt Michael Schöpf, Sportmanager des Kletterverbandes (ÖWK) und OK-Chef der WM. Und er ergänzt: „Das hat es schon 2010 (EM) und 2011 (Nachwuchs-WM) gegeben, das ist nichts Neues. Solche Veranstaltungen bedeuten einfach einen immensen Aufwand.“

Und dieser Aufwand wird vor allem 2017 groß sein: Insgesamt 1400 Sportler werden bei den Nachwuchs-Titelkämpfen in Innsbruck erwartet. Es soll die Generalprobe für die WM der Großen im Jahr darauf sein. Die Vorbereitungsarbeiten sind schon voll im Gange. In Summe beteiligen sich Land und Stadt mit rund 550.000 Euro an beiden Events. Und das ist mit ein Grund, weshalb im nächsten Jahr der Weltcup in Innsbruck pausiert, bei dem die Unterstützung rund 100.000 Euro beträgt. Schöpf: „Wir wollen seriös arbeiten und haben auch eine Verantwortung gegenüber den Leuten, die uns unterstützen.“

Zudem sei noch nicht gesichert, ob das im Bau befindliche Innsbrucker Bundesleistungszentrum bis zum Boulder-Weltcup wirklich bezugsfertig ist. „Die Arbeiten sollen Ende März fertig sein. Wenn es Verzögerungen gibt, dann haben wir ein Problem“, sagt Schöpf. In der Halle sollen bei der WM die Qualifikationsbewerbe ausgetragen werden. Halbfinale und Final­e finden in der Olympiaworld statt – die (wohl einzige) Generalprobe dafür gab es heuer beim Boulder-Weltcup.

Die Pause im Tiroler Weltcup-Geschehen hat aber vor allem angesichts der kürzlich getroffenen Olympia-Entscheidung einen faden Beigeschmack. 2020 wird erstmals im Zeichen der fünf Ringe geklettert – nun fehlt mit dem Innsbrucker Bewerb vorerst ein Zugpferd, das bis zu 5000 Fans an die Wand gebracht hatte.

In den letzten Jahren ohn­e Tiroler Weltcup (2010 und 2011) war Wien noch als Weltcup-Ort im Programm. Und es ist gut möglich, dass Österreichs Bundeshauptstadt ebenso wie andere Standorte spätestens 2019 wiederbelebt wird. „Wie es nach der WM weitergeht, ist noch offen. Wir hatten früher Weltcup-Standorte wie Wien, Graz, Hall in Tirol oder Kitzbühel. Wenn es seriöse Anfragen gibt, dann werden wir die sicher prüfe­n“, ergänzte Schöpf.

Imst könnte 2019 noch ein Jahr pausieren. Dennoch stehe Imst als Kletter-­Ort keineswegs per se vor dem Aus. Schöpf: „Die Anlage wird natürlich weiter für viele Veranstaltungen genützt. Das stand nie zur Debatte.“