Von Benjamin Kiechl

Söll – „Die zweite Henne hat vor ein paar Tagen der Marder geholt“, sagt Roman Rabl, während er seinen geliebten Gockel „Maxl“ behutsam in Händen hält. „Mit den Hühnern spiele ich am liebsten“, erklärt der ÖSV-Behindertensportler, durch und durch ein Naturbursch. Auf der Brandstadlalm auf 1594 Metern, hoch über Söll, verbringt der 25-Jährige seit vielen Jahren den Sommer.

„Mein Papa ist Senner. Er macht selber Käse, aber den mag ich nicht“, sagt Rabl augenzwinkernd. Die Familie Rabl (Papa Walter, Mama Anni und Schwester Sandra) betreut 31 Kühe, zehn Jungtiere und acht Ziegen. Die rustikale Alm aus den 1960er-Jahren hat an Komfort alles zu bieten, was man so braucht. Strom, Warmwasser, aber im TV nur ORF eins. Mehr ist bei diesem Panorama ohnehin nicht notwendig. Halb Tirol scheint einem zu Füßen zu liegen. „Das ist die Hohe Salve, und hier hinten sieht man den Großvenediger“, erklärt Rabl mit einer ausladenden Handbewegung.

Die Sommerfrische am Berg – ein Genuss. Lange hält es Rabl, das Energiebündel, auf dem Balkon der Alm nicht aus. Er schwingt sich vom Rollstuhl auf sein blaues „Quad“, ein geländegängiges Geländefahrzeug, und fährt zum nahen Gipfelkreuz. Unerwartet gibt er preis: „Hier auf der Talabfahrt Richtung Söll bin ich mit 15 Jahren gestürzt.“ Seit einem Skiunfall am 10. Jänner 2007 ist Rabl ab dem 12. Brustwirbel querschnittgelähmt. Ein Wendepunkt. „Die Skibindung ist aufgegangen, und ich bin gegen einen Baum gekracht“, erinnert sich Rabl. „Manchmal fahre ich zu der Stelle und denke nach.“

Der Blick von Rabl ist nach vorne gerichtet. Schon im Krankenhaus sei für ihn klar gewesen, dass „ich wieder Ski fahren möchte“. Inzwischen steht seine sechste Weltcup-Saison mit dem ÖSV-Behindertenteam unmittelbar bevor. Der Monoski und drei randvoll gepackte Taschen stehen bereit für das Schneetrainingslager in Chile. Heute hebt Rabl von Frankfurt aus via Sao Paulo nach Santiago de Chile ab. „Irgendwann nach rund 30 Stunden Reise wird unser Team ankommen.“

In den Anden soll es dann richtig hoch hinaus gehen. „Unser Hotel liegt auf 3000 Metern Höhe, die Berge sind über 6000 Meter hoch.“ In der kommenden Skisaison will Rabl, der beim österreichischen Zoll angestellt ist, bis auf den Gipfel. Eine Medaille bei der WM in Tarvis (ITA) sei das große Ziel, im Gesamtweltcup solle nach zweimal Rang zwei endlich der Sprung ganz nach oben gelingen.

Dafür wird der dreifache Medaillengewinner bei den Paralympics in Sotschi (Bronze im Slalom, Super-Kombi und Riesentorlauf) bis an seine Grenzen gehen. Rabl: „Ich stehe auf das Limit!“