Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Esbjerg Energy ist einer der erfolgreichsten Eishockey-Clubs in Dänemark. Aber was hat der regierende Meister der Metal Ligaen mit dem HC Innsbruck zu tun?

In diesen Tagen so einiges, denn zwei neue Offensivhoffnungen waren zuletzt die Starspieler der Dänen. Mit 75 Punkten hatte Andrew Clark Esbjerg in der Saison 2014/15 zum Vizemeistertitel geführt, ein Jahr später ließ es Mario Lamoureux mit 61 Punkten krachen. Dem US-Amerikaner war im Gegensatz zum Kanadier Clark sogar der Meistertitel vergönnt. In Esbjerg genießen die beiden 28-Jährigen Heldenstatus.

„Esbjerg war für uns beide ein toller Ort. Jetzt sind wir hier und wollen den Erfolg auch auf die Haie umlegen“, hofft Lamoureux. Auch Clark, der vergangenes Jahr in der Schweizer Nationalliga B engagiert war, denkt positiv an die 72.151-Einwohner-Stadt im dänischen Südwesten zurück: „Esbjerg war meine erst­e Station in Europa und ist ein schöner Ort, um sich einzugewöhnen.“

Kommt das Gespräch mit dem Kanadier und dem US-Amerikaner auf ihre neue Wahlheimat Innsbruck, gerät das Duo endgültig ins Schwärmen. „Schau nach draußen, hier ist es wunderschön“, sagt Lamoureux, der am Ölberg hoch über Innsbruck wohnt. Den Achensee haben sie schon gesehen, Seefeld ebenfalls. „Wenn du 20, 30 Minuten fährst – egal, in welche Richtung – siehst du die schönsten Plätze der Welt. Es ist ein toller Ort, um Eishockey zu spielen.“

Während Lamoureux im Play-off der Saison 2013/14 bei Villach bereits EBEL-­Erfahrung sammeln konnte (4 Spiele/2 Punkte), betritt Clark Neuland und erwartet „ein­e gute Liga. Hier sind mehr Imports als bei meiner letzten Station in der Schweiz erlaubt. Schon allein das macht die Liga stärker. Aber auch die österreichischen Spieler hier sind gut, das sieht man im Training.“

Angetan hat es ihm auch sein neuer Partner: „Mario ist ein guter Spieler. Und zwar in beide Richtungen. Er hat einen guten offensiven In­stinkt, ist gleichzeitig defensiv stark.“ Lamoureux gibt das Lob volley zurück: „Clarki ist mir ähnlich. Er ist sehr kreativ mit dem Puck. Es macht Spaß, mit ihm zusammenzuspielen. Wir werden sehen, wie die Dinge in der Meisterschaft funktionieren.“ Und in der hoffen beide Cracks auf den Play-off-Einzug.

„Die Play-offs zu erreichen, ist, glaube ich, ein gutes Ziel für das Team“, erklärt Clark stellvertretend. Schaffen die Haie das, hat Lamoureux beim nächsten Heimatbesuch wieder einen Trumpf mehr in der Hand.

Denn in der Familie des 28-Jährigen gibt es fast nur ein Thema – Eishockey: Vater Pierre war Torhüter, sein­e Schwestern Monique und Joce­leyne gewannen mit den US-Damen 2010 Olympia-Gold, Bruder Pierre-Paul ist Scout beim NHL-Team Calgary Flames, die zwei anderen – Jacques (Alaska Aces/ECHL) und Jean-Philippe (Tohüter bei den Vienna Capitals) – sind selbst noch aktiv. „Es geht bei uns natürlich oft um Eishockey“, lacht Mario Lamoureux: „Da ist oft eine lustige Atmosphäre daheim, denn jeder in unserer Familie mag den Wettkampf. Da gibt’s natürlich schon oft Diskussionen.“

Die nächste könnte es geben, wenn Mario Capitals-Keeper Jean-Philippe einen Treffer einschenkt. „Dann hätte ich für ewig gute Argumente. Ich hoffe, das schaffe ich“, lacht Lamoureux und richtet seinen Blick auf Partner Clark. „Am besten nach einem Assist von Andrew.“