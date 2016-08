Sölden – Die Nervosität steigt. Von Daniel Federspiel in Imst bis hin zu Patrick Hagenaars in Brixen im Thale. Aus fast allen Winkeln Tirols kommen die Fahrer am Sonntag nach Sölden zum Ötztaler Radmarathon. Für ihren Traum, das i-Tüpferl, ohne den die Saison unvollständig wäre. „Es kribbelt schon gewaltig“, sagt der zweifache Mountainbike-Eliminator-Weltmeister Federspiel, der seinen zweiten „Ötztaler“ bestreitet. Für Hagenaars, der nach einem Unfall mit Handprothese auf dem Rad sitzt, ist es eine Premiere und förmlich die Endstatio­n Sehnsucht. „Olympia und der Ötztaler Radmarathon, mehr gibt es für einen Sportler nicht“, sagt der ehemalige nordische Kombinierer.

Rund 4500 Radsportler denken wohl ähnlich, wenn sie sich ab 6.45 Uhr von Sölden aus ins Abenteuer stürzen. Sei es, um bei der 36. Auflag­e einfach durchzukommen – oder um den Sieg mitzufahren. Der „Ötzi“ wird wieder viele Geschichten schreiben, nur eines steht fest: Ein „Genuss“ wird der Ritt über die vier Alpenpässe Kühtai, Brenner, Jaufenpass, Timmelsjoch (238 km, 550 Hm) frei nach Ex-Radprofi Jan Ullrich (GER) wohl nie werden.

Schaut man auf die Teilnehmerliste, sind die Österreicher auf der Überholstpur. Deutschland (48,8 Prozent) stellt die meisten Starter, Öster­reich (20,7 Prozent) folgt diesmal bereits auf Platz zwei und konnte Italien (19,7 Prozent) überholen. Ältester Herr wird der 74-jährige Italiener Isolani Furio sein (Jahrgang 1942).

Klarheit wollte gestern Organisationschef Ernst Lorenzi ins Thema Dopingkon­trollen bringen: „Wir tun alles Menschenmögliche, was die Vorbeugung anbelangt. Wir haben Broschüren aufgelegt und einen Vortrag von Sportmediziner Perikles Simon im Programm (heute, 19 Uhr).“ Auch Österreichs Anti-Doping-Agentur sei zu Kontrollen „herzlich eingeladen“ – einzig­e Einschränkung: Man wolle dafür (wie andere Events) nichts bezahlen. (TT)