Von Florian Madl

Innsbruck – Nicht nur im Winter, auch im Sommer hat sich Peter Schröcksnadel dieser Tage zu verantworten. Als Mitverantwortlicher des Förderprojekts Rio (20 Mio. € in vier Jahren) nahm den Tiroler gestern sein Landsmann, Sportsprecher Josef Geisler, in die Pflicht. Die Reaktion auf den TT-Bericht fiel entsprechend aus. Das meinte der 75-Jährige ...

... zum Projekt Rio: „Ich wollte den Sommersport kennen lernen und schauen, ob Änderungen möglich sind. Die sind möglich, wenn man reformwillig ist. Wenn Geisler von ‚gewachsenen Strukturen‘ spricht, zeigt er, dass er nicht reformwillig ist.

Meine Aufgabe im Rio Projekt war es, ÖOC und Ministerium zusammenzuführen, damit sie ein gemeinsames Ziel verfolgen und nicht gegeneinander arbeiten. Dies ist auch gelungen.

Mein zweiter Aufgabenbereich war die Kontrolle der Fördermittel: Das Geld sollte hinkommen, wo es benötigt wird – sprich: bei den Aktiven. Auch das ist gelungen. Am Dienstag werde ich mit Minister Doskozil bei einem Pressegespräch Bilanz ziehen, und die sieht positiv aus.“

... zu Geislers Kritik: „Wenn das ein Sportler sagen würde, dann würde es mich treffen. Aber die sagen was anderes. Es wäre sinnvoll gewesen, Herr Geisler hätte sich bei seinen Tiroler Olympiateilnehmern (Judo und Schießen, Anm.) erkundigt, wem sie ihre ausgezeichneten Platzierungen in Rio verdanken. Sie wurden mit dem Rio Projekt gefördert. Dies zeigt, dass das Projekt richtig ist und nun weiterverfolgt werden sollte. Es wird ja niemand ernsthaft glauben, dass man in zwei Jahren Olympiasieger züchten kann.“

... zum Tiroler Sport: „Wo steht denn der Tiroler Sport sonst? Wir nennen uns Sportland, aber Spitzensportler sehe ich derzeit kaum. Wir haben seit Längerem keinen Fußballklub und keinen Eishockey-Klub, der im Spitzenfeld mithalten kann. Das gilt auch fürs Skifahren. Die Besten kommen seit Benni Raich nicht mehr aus Tirol, sondern aus Salzburg (Veith, Hirscher, Anm.).“

... zum Spitzensport in Österreich: „Es ist auch übertrieben zu behaupten, wir seien ein Wintersportland. Wir sind ein ÖSV-Land mit Rodeln. Aber sonstige Wintersportarten, bei denen in früheren Jahren auch großartige Erfolge errungen wurden (Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, etc.), fehlen gänzlich.“

... zu seiner Kompetenz: „Ich kenne mich bei Strukturen aus, habe in meiner Jugend neben dem Skilauf auch die Sportarten Fußball, Gewichtheben, Boxen und Leichtathletik ausgeübt.“

... zu seinem jüngsten Olympia-Interview in Rio: „Ich habe nicht gesagt, wir bräuchten Killer, ich habe gesagt, wir brauchen Leute mit Killerinstinkt und der entsprechenden Einstellung zu ihrem Sport. Motivation alleine genügt im Spitzensport nicht mehr. Ich kenne kein anderes Wort, um diese Eigenschaft zu beschreiben. Das ist im Sport nicht ungewöhnlich, das darf man mir nicht im Mund umdrehen.

Wenn du vor dem (Fußball-)Tor stehst und Angst hast, triffst du nicht, das gilt auch für andere Sportarten. Bernadette Graf und Kathrin Unterwurzacher (beide Tiroler Judoka, Anm.) haben diesen Killerinstinkt. Die kamen bei ihren ersten Olympischen Spielen ins Spitzenfeld.“