Von Adrian Stöckl

Innsbruck – Der SC Wörgl hat sich durchgesetzt. Gegen den SV Purgstall und den SV Gols. Nein. Natürlich nicht in der Regionalliga West, da feierte Wörgl gestern im Tiroler Derby einen 3:0-Sieg über Schwaz.

Die Unterländer Amateure sind bei der Bruno-Gala 2016 (VdF-Wahl, Vereinigung der Fußballer, der Preis ist nach Bruno Pezzey benannt, Anm.) zum beliebtesten Amateurteam gewählt worden. Benutzer der Internetplattform fanreport.at stimmten online darüber ab. Aber die Verleihung geschah ohne Anwesenheit vieler Wörgler Spieler. Man hätte zwar angefragt, aber „Schwaz wollte nicht verschieben“, erzählte Wörgl-Coach Denis Husic, der das aber nachvollziehen konnte. Wörgl wollte neben dem Award auch drei Punkte einheimsen.

Und sie begannen wie aus der Pistole geschossen. Bereits nach vier Minuten schloss Aleksandar Skrbo einen wunderschönen Konter nach Maßflanke von Manuel Sailer zum 1:0 ab. In der Folge hatte Schwaz mehr vom Spiel, Wörgl war im Konter gefährlich. Nach acht Minuten mussten die Unterländer auf der Linie retten, zwei Minuten später traf Schwaz nur die Latte. Dann rettete Silberstadt-Tormann Martin Troppmair zweimal in extremis. Die Trinkpause (27.) hatten beide nötig.

Zwingend wurden die Schwazer in der Folge nur noch selten. Anders Wörgl. Die luden lange ihre Offensiv-Batterien auf, um dann durch Emil Bubalo auf 2:0 (69.) zu stellen. Den Assist lieferte Tormann Peter Hajda per Ausschuss. Husic sprang da auf der Linie auf und ab vor Freude. Das gleiche Bild wiederholte sich in Minute 92, als abermals Bubalo auf 3:0 stellte. „Wenn meine Spieler unter Druck stehen, sind sie besser. Gegen einen guten Gegner spielen wir immer besser“, lobte Husic den Charakter seiner Elf. „Es ist alles umgesetzt worden, was wir besprochen haben – über 90 Minuten.“ Wörgl hat bereits die erste Derby-Runde hinter sich und blieb dreimal (3:2 Kufstein, 1:1 Wacker-Fohlen, Anm.) ungeschlagen, ist – mit Tabellenplatz drei – das Tiroler Team der Stunde.

Geht es nach Schwaz-Coach Stefan Höller, dann blieben sie in der Silberstadt zu Recht unbesiegt. „Wörgl hat verdient gewonnen. Sie haben sehr diszipliniert gespielt und wir es verabsäumt, die Tore zu schießen.“ Kritik an seinem Team wollte er nicht kundtun. „Das wird intern besprochen.“

In der Bundeshauptstadt war gestern Wörgls freigestellter Stürmer Peter Kostenzer gefordert. Der Stürmer nahm gemeinsam mit Kassier Markus Jäger in Wien den Bruno entgegen. Husic: „Heute feiern wir in Wien und in Schwaz.“