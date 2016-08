Von Tobias Waidhofer

Walchsee – Der Kopf von Arno Haselmaier brummte gestern Vormittag. Schließlich hatten ihm seine Walchseer Kollegen nach dem 1:0-Heimsieg gegen Volders in der Landesliga Ost einige Biere spendiert. Und das lag nicht nur daran, dass der Schlussmann beim dritten Saisonsieg eine weiße Weste behielt.

Vielmehr blickte Haselmaier gestern auf ein ereignisreiches Wochenende zurück. In der Nacht auf Samstag brachte Lebensgefährtin Kristin nämlich Sohnemann David zur Welt. „Um 23.15 Uhr war er da. Ich bin dann um 4 Uhr daheim gewesen“, erzählt der Keeper, der nach seiner Zeit beim Bundesnachwuchszentrum und einem Jahr in der Reichenau seit 2005 in Walchsee zwischen den Pfosten steht. Wichtiger als der starke Saisonstart (9 Punkte, 6:1 Tore) war natürlich die komplikationslose Geburt. „4130 Gramm und 53 Zentimeter – ein echtes Bröckerl“, hat der stolze Papa die Zahlen sofort parat. „Hoffentlich wird er ein Fußballer.“

Dass seine Walchseer mit dem starken Saisonstart im Rücken diesmal auch im Aufstiegsrennen eine Rolle spielen könnten, glaubt Haselmaier nicht: „Es wird sich alles noch ausgleichen. Ich denke, dass wir zwischen Platz vier und sieben landen werden. So wie eigentlich immer in den letzten zehn Jahren“, sagt der Tormann, der auch als stellvertretender Nachwuchsleiter bei seinem Verein aushilft.

Vorerst genießt der Polizist aber die Ruhe vor dem Sturm. Denn mit der ist es bald vorbei. David sei Dank.