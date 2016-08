Von Tobias Waidhofer

Innsbruck – Am Vortag war HCI-Neuerwerbung Austin Smith gemeinsam mit dem Nachwuchs am Eis gestanden. „Ich wollte noch einmal aufs Eis vor dem Spiel“, erklärte der US-Amerikaner. Erfreulicher Nebeneffekt: Der Offensiv-Hoffnungsträger hat damit auch die Augen der jungen Haie zum Leuchten gebracht.

Gestern beim fünften Testspiel des HC Innsbruck gegen die Bietigheim Steelers durfte Austin, der aufgrund einer älteren Hüftverletzung noch geschont worden war, in der ersten Sturmreihe gemeinsam mit Hunter Bishop und Neo-Kapitän Tyler Spurgeon aufgelaufen. Leichte Anpassungsschwierigkeiten waren im ersten Drittel beim 27-Jährigen freilich noch zu erkennen.

Trotzdem hätten die Haie im ersten Abschnitt durchaus anschreiben können: Kudroc (5.), Sedivy (10.) und Bishop (11.) hätten nach schönen Aktionen treffen können. Das tat dann aber der deutsche Zweitligist im Powerplay: Ein Schuss von Rene Schoofs (25.) wurde abgefälscht und so unhaltbar für HCI-Goalie Manuel Litterbach, der wie schon in Ritten Eiszeit von Coach Rob Pallin erhielt.

Man merkte dem Spiel der Haie an, dass die letzte Entschlossenheit und auch das Tempo noch fehlen. Das muss aber in dieser Phase der Vorbereitung – die EBEL-Saison beginnt am 16. September gegen Bozen – noch kein großer Grund zur Sorge sein.

Das zweite Drittel begann allerdings mit dem nächsten Treffer von Bietigheim: Diesmal hatte Matt McKnight viel zu viel Zeit und Raum, um das 0:2 (25.) zu besorgen. In der Folge kam dann aber auch US-Boy Austin Smith ein bisschen besser ins Spiel und hatte bei einigen gefährlichen Aktionen seinen Schläger im Spiel: zum Beispiel beim Pfostenschuss von Tyler Spurgeon (34.), den die neue Nummer 16 der Haie fein vorbereitet hatte. Auch Patrick Mössmer (38.) war knapp am Anschlusstreffer dran. Es wollte vorerst aber einfach nicht sein.

Das Schlussdrittel begann mit überlegenen Tirolern, die ja ohne Mitterdorfer (Nationalteam), Lammers (Bluterguss), Pedevilla (Leiste) und Frischmann (angeschlagen) angetreten waren. Der Zug zum Tor schien aber weiter zu wenig ausgeprägt. Auch in der 47. Minute, als drei Haie nach einem Bishop-Schuss den nötigen Nachdruck vermissen ließen. Zur Gaudi der 500 Zuschauer lieferte sich Nick Ross zumindest noch einen Faustkampf mit Benjamin Zientek. Die Deutschen legten dann aber noch drei Tore nach – die erste und gleich empfindliche Testspielniederlage war fixiert. Und das obwohl die Gäste nur mit drei Linien angereist waren. Auf Trainer Pallin wartet noch viel Arbeit ...