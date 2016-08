Von Florian Madl

Innsbruck – Schon zu seinem Amtsbeginn beim FC Wacker am 7. Juni war klar, dass Maurizio Jacobacci keiner wie sein Vorgänger Klaus Schmidt (48) sein würde. Der Steirer hatte sich stets betont amikal gegeben, pflegte ein enges Verhältnis zu den Spielern. Schleifer war der Sportwissenschafter auch keiner, eher ein Kumpeltyp. Das änderte sich mit Jacobacci.

Der Schweizer legte von Beginn an größten Wert auf Disziplin und Ernährung, Salat steht dem Vernehmen nach auf dem Index (zu lange Verweildauer im Magen). Der kolportierte Wunsch, elf Ergometer zum Ausradeln in die Tivoli-Katakomben zu stellen, ergänzte diese Sichtweise hinlänglich. Die sollten nach stets harten Trainingseinheiten, die bisweilen an der Zwei-Stunden-Grenze kratzen, zum Einsatz kommen. Manche führen die anhaltende Serie an (Muskel-)Verletzungen auf diese kompromisslose Gangart zurück, auch wenn Maurizio Jacobacci von diesem Vorwurf im jüngsten Pressegespräch nichts wissen wollte. Das, was man von Felix „Quälix“ Magath kannte, schien beim FC Wacker Einzug gehalten zu haben.

Zuletzt hieß es, das Band zwischen Coach und Spielern sollte brüchig geworden sein, Kritik würde wenig Raum finden. Skeptiker glauben, dass sich der Schweizer nicht einmal mehr eine Winterjacke für seine Trainerzeit in Innsbruck besorgen müsse. Die anstehenden Teambuilding-Maßnahmen sollen nun kitten, was sich in den vergangenen 80 Tagen an Rissen auftat.

Jacobacci wird das Szenario wohl kennen, bei seiner letzten Station Schaffhausen wurde der 53-Jährige unmittelbar vor der Länderspielpause im März 2016 vor die Türe gesetzt. Präsident Aniello Fontana, der Jacobacci den Aufstieg aus der vierthöchsten Leistungsklasse in die Challenge League zu verdanken hatte, monierte damals nicht nur die Leistung: „Die Mannschaft hat Mühe damit, die Anweisungen des Trainers umzusetzen“, erklärte das Vereinsoberhaupt gegenüber dem Regionaljournal Zürich Schaffhausen.

Den Schaffhausner Nachrichten sagte Fontana damals: „Ich war bei der Mannschaftssitzung dabei und habe die Aufgabenstellung des Trainers mitverfolgt. Ein Großteil der Spieler war während des Matches damit überfordert.“ Nachsatz: „Ein weiterer Kritikpunkt war, dass der Trainer mit seinen Spielern – unseren Mitarbeitern – nicht immer so umging, wie ich mir das in einem Unternehmen vorstelle.“ Jacobacci, der das freundschaftliche Auseinandergehen vom Klub betonte, meinte damals: „Es zählen eben nur die Resultate.“ Das könnte auch in Innsbruck, wo man seit sechs Runden auf einen Sieg wartet, zum Tragen kommen.

Als Brandstifter fungiert diesmal General Manager Alfred Hörtnagl, dessen Schicksal mit dem des Trainers untrennbar verbunden ist: Der Matreier hatte den Schweizer akquiriert, um mit ihm den Aufstieg 2016/17 anzustre-ben. Ein ehrgeiziges Ziel, das selbst auf Notizblöcken des Vereins schriftlich verankert wurde.

Für Jacobacci gilt: Ein unbeschriebenes Blatt war dieser vor seiner Verpflichtung beileibe keines – und nicht jede Personalie passt zum FC Wacker. Mögliche Szenarien: Jacobacci geht in dieser Länderspielpause oder kurz danach, wenn Siege ausbleiben. Spätestens im Winter wird abgerechnet, die Wacker-Notizblöcke mit dem Motto „Gemeinsam aufsteigen 2016/17“ dürften dann bei anhaltendem Trend als Scherzartikel Verwendung finden ...