Von Roman Stelzl

Sölden – An Tagen wie diesen gibt es eigentlich keine Nacht, nur etwas mehr oder etwas weniger an Schlaf. Der Wecker läutet vor dem Ötztaler Radmarathon für die einen früher, für die anderen später – für die ganz Aufgeregten gar nicht. Bei den besten Athleten liegen gut zehn Stunden zwischen Hotelbettkante und Ziellinie, allen voran für den deutschen Bernd Hornetz, der kurz vor 14 Uhr als Erster ankommt. Nur knapp zehn Minuten dahinter tauchte mit dem Tiroler Patrick Hagenaars die große Sensation auf: Der am linken Oberarm amputierte Para-Sportler landete auf Rang fünf, dahinter folgten die Tiroler Daniel Rubisoier und Daniel Federspiel. Das Trio bildete den heimischen Höhepunkt eines bewegten Tages. Aber der Reihe nach.

4:30 Uhr: Die Unterkunftgeber im Startort Sölden wissen nach 35 Jahren, was zu tun ist: Um halb fünf Uhr morgens wird Frühstück serviert – die letzten Kohlenhydrate werden reingeschaufelt. Rund 6000 Kalorien soll der Körper auf der 238 Kilometer langen Strecke mit 5500 Höhenmetern verbrennen – oder in Frühstücksportionen umgerechnet: 40 Kaisersemmeln.

5:00 Uhr: In der Dunkelheit Söldens zischen schier endlose Reihen an Rennrädern am Ohr vorbei. Einige Athleten springen noch eilig in ihre Hotels, die ersten Gäste, Freunde, Familien säumen den Startbereich. Nur noch 45 Minuten. Die Spannung steigt.

6:30 Uhr: Die Gruppen sind aufgeteilt, es wird in Intervallen gestartet. Ganz vorne die Elitefahrer und eingeladenen Teilnehmer, darunter Mountainbike-Weltmeister Daniel Federspiel und Kollege Daniel Rubisoier, 2015 als Siebenter bester Österreicher. Auch Winzer Leo Hillinger ist da, klopft einen Spruch nach dem anderen in den klaren Morgenhimmel. Neben ihm steht Ex-Profi Thomas Rohregger, der Ö-Tour-Sieger von 2008 fährt bis Kematen mit, springt dann ins Auto und kommentiert den Live-Stream. Kurz vor dem Start taucht Nadja Prieling auf, die ihr Projekt (neun Ötztaler Marathons und das Rennen in zehn Tagen) mit wackeligen Beinen und einem müden Lächeln beenden will. Sie tut es dann auch.

6:45 Uhr: Mehr als zwölf Minuten (!) vergehen zwischen Kanonenschuss und Rettungswagen – oder anders gesagt: zwischen dem ersten und dem letzten der 4176 Fahrer, die einen Startplatz ergatterten. Das große Warten auf die Rückkehr beginnt.

7:45 Uhr: Nach knapp einer Stunde liegt Bernd Hornetz am ersten Pass im Kühtai voran. Der 48-Jährige gibt von Anfang an Gas.

11:15 Uhr: Hornetz und Landsmann Jörg Ludewig passieren den Jaufenpass als Führungsduo – fast sechs Minuten dahinter rollt die neun Mann starke Verfolgergruppe mit den Tirolern Daniel Rubisoier, Patrick Hagenaars, Lucas Schwarz und Daniel Federspiel an.

13:45 Uhr: Nach dem rasanten Tempo und einem geglückten Ausreißerversuch im Duell mit Ludewig steht Hornetz mit einer starken Zeit von 6:57,04 als Sieger fest. Der Jubel ist groß. „Das hier ist in Europa so etwas wie die WM. Das einmal zu gewinnen, ist ein Traum. Für meine späte Karriere ist das der Glanzpunkt“, meinte Hornetz, der eine „Rentnergruppe“ ins Ziel geführt habe, wie er mit einem Lächeln anmerkt.

Nur etwa neun Minuten dahinter kommt der beste Tiroler als Fünfter ins Ziel – und das als große Überraschung: Der Brixentaler Ex-Kombinierer Patrick Hagenaars, der mit 20 Jahren nach einem Unfall seine Karriere beenden musste, benötigt für die Strecke nur 7:06,14 Stunden. „Das hätte ich mir nie geträumt. Sportlich ist das mein größter Erfolg“, meinte der 34-Jährige, der heuer eigentlich bei den Paralympischen Spielen starten wollte. Das Ersatzprogramm heißt Ötztaler – und das gelang mehr als gut.

14:00 Uhr: Hinter Hagenaars fährt mit dem Stubaier Daniel Rubisoier der nächste Tiroler ein – gleich danach trifft die nächste Überraschung ein: Daniel Federspiel. Der Doppelweltmeister im Mountainbike-Eliminator beeindruckt auch auf dem Straßenrad und kommt nach 7:08,28 Stunden als Achter an. „Das hätte ich mir nie gedacht. Das lief heute mehr als perfekt“, freut sich der 29-Jährige im Ziel. Und nach und nach trudeln die restlichen Fahrer ein – darunter mit Laila Orenos (SUI) die beste Dame, die in nach 7:42,29 Stunden zur Rekordzeit fuhr.

20:35 Uhr: Sperrstunde im Sölder Zielbereich. Wer jetzt noch nicht da ist, der schafft es nicht in die Wertung. Für den ein oder anderen klappt es nicht. Und das ist bitter. Denn Tage wie diese sind nicht nur doppelt so lang – ohne Belohnung tun sie auch doppelt so weh ...