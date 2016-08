Von Wolfgang Müller

Wattens – Über 9000 Zuschauer sorgten am 5. August im zweitklassigen Derby zwischen dem FC Wacker und der WSG Wattens für eine erstklassige Stimmung. Das „Rückspiel“ am 30. September wird im wesentlich kleineren Kreis ablaufen. Die Werkssportgemeinschaft will das Heimrecht nicht abgeben und führt den Tiroler Fußballschlager im Gernot-Langes-Stadion durch. „Es sind einige Adaptierungen im Sicherheitsbereich notwendig“, bestätigt WSG-Pressesprecher Felix Kozubek. Die Bundesliga, Sky und natürlich auch der FC Wacker hätten das Derby lieber im Tivoli gesehen, für die Wattener war das aber nie das große Thema. „Wir sind heimstark, daher wollen wir den Heimvorteil, wenn es möglich ist, auch nicht aus der Hand geben“, ist Trainer Thomas Silberberger natürlich recht, dass Ende September in Wattens gespielt wird.

Heißt für die Verantwortlichen, dass noch viel Arbeit ins Haus steht. Der Gästesektor muss zusätzlich abgesichert werden, für den Sky-Übertragungswagen bedarf es einer besonderen Sicherung, die „Fluchtwege“ müssen entsprechend angelegt werden.

Die endgültige Kommissionierung steht noch aus, als Hochsicherheitsspiel ist das Derby auch noch nicht eingestuft. Nach den WSG-Spruchbändern im Tivoli zu urteilen, ist die Lage zumindest leicht gespannt. Sind alle Auflagen erfüllt, werden 4000 bis 4500 Zuschauer im Langes-Stadion das Derby verfolgen können.

Noch sind über vier Wochen Zeit, die Vorbereitungen für den Fußball-„Event“ ordnungsgemäß ablaufen zu lassen. Über mangelnde Arbeit kann sich die engagierte WSG-Crew nicht beklagen.