Gratulation zu Ihrem Ausgleichstor gegen den Hamburger SV. Wie haben Sie diesen kuriosen Treffer aus kurzer Distanz erlebt?

Hinterseer (lacht): Ich würde sagen, es hat alles zusammengepasst, ein schönes Tor für einen Stürmer. Und mir ist es egal, wie der Treffer zustande kam – in keiner Statistik steht etwas darüber.

Haben Sie den Treffer entsprechend gefeiert?

Hinterseer: Es war eher ein ruhiges Zusammentreffen. Ich bin mit ein paar Mannschaftskollegen auf der Terrasse gesessen und habe den Abend genossen.

So wie Sie die Situation schildern, wirkt das sehr familiär.

Hinterseer: Ich glaube, es ist nicht negativ, wenn ein Mannschaftsgefüge intakt ist, man sich aber zum richtigen Zeitpunkt auch einmal ansticheln kann. Einige von uns wohnen nicht weit auseinander, wir haben immer wieder Zusammenkünfte.

Sie kamen, wie man das für Joker formuliert, beim Stand von 0:1 von der Bank. Waren Sie enttäuscht, dass Sie Trainer Markus Kauczinski nicht von Beginn an eingesetzt hatte?

Hinterseer: Natürlich will jeder Spieler von Beginn an am Platz sein, aber der Trainer hat nun einmal so entschieden, das gilt es zu respektieren.

In welchen Bereichen orten Sie bei sich noch Optimierungsbedarf?

Hinterseer: Es gibt immer etwas zu verbessern. Wir wollen diese Saison in Ingolstadt noch mehr Fußball spielen, da lässt sich in Technik und Feinabstimmung einiges tun.

Wie haben Sie die für Österreich doch etwas enttäuschende Fußball-Europameisterschaft verdaut? Schließlich war von nicht einmal kühnen Optimisten das Viertelfinale als Ziel ausgegeben worden.

Hinterseer: Die Enttäuschung war am Anfang natürlich groß, aber im Fußball bleibt dir ohnehin wenig Zeit, um nachzudenken. Es geht immer Schlag auf Schlag. Ich war danach mit Freundin und Hund zwei Wochen in Kroatien. Das half beim Abschalten.

Nach der EURO wurde Ursachenforschung betrieben. Eine Theorie war, dass sich das Team durch die schwachen Ergebnisse auseinanderdividieren hat lassen.

Hinterseer: Das musste ich auch lesen. Da stand, es seien sogar die Teller geflogen. Am Anfang fand ich das noch lustig, aber irgendwann war es lästig. Das ist einfach frei erfunden, ein Blödsinn!

Wie darf man sich das Szenario nach dem ÖFB-Ausscheiden vorstellen?

Hinterseer: Natürlich sind wir nach dem Island-Spiel nicht in die Luft gesprungen und haben gesungen – so etwas ist, denke ich, normal. Aber es hat nicht gekracht! Wir haben uns danach verabschiedet und sind normal auseinandergegangen.

Auch bei Ihrem Ex-Klub FC Wacker ist augenblicklich nicht alles eitel Wonne. Haben Sie mitverfolgt oder lassen Sie sich von Ihren Tiroler Kollegen erzählen, wie es um den Verein in der Sky Go Erste Liga steht?

Hinterseer: Natürlich verfolge ich das mit, wenn möglich auch im Fernsehen, zumindest aber über Ergebnisse. Ich würde mich natürlich freuen, wenn das mit dem Aufstieg klappen sollte, auch wenn es derzeit nicht danach aussieht.

Haben Sie eine Erklärung dafür, warum der Motor stottert?

Hinterseer: Das müssen andere beurteilen, dafür bin ich zu weit weg. Aber komisch finde ich es schon, dass man von Beginn an so offen den Aufstieg als Ziel für heuer formulierte. Dadurch wurde ein unnötiger Druck aufgebaut, dem viele in der Mannschaft so vielleicht nicht standhalten können. Es sind ja doch einige Junge dabei. Einfach wird es ohnehin nicht, es gibt ja auch Mannschaften wie den LASK, die nach oben wollen. Aber man wird sich wohl was dabei gedacht haben.

Die Situation lässt sich vielleicht mit Ihrer vor der Europameisterschaft in Frankreich vergleichen.

Hinterseer: Damals fragten uns Journalisten sogar, was wir im Fall des Titels tun würden. Auch wir wollten erfolgreich sein und hatten Druck, aber das ist normal. Den hast du im Fußball immer, sonst musst du dir einen anderen Sport aussuchen. Aber unser Team hat Spieler, die durch die deutsche Bundesliga oder die Premier League daran gewöhnt sind.

Auf Sie kommt demnächst das erste WM-Qualifikationsspiel für 2018 zu, die Reise geht am 5. September nach Georgien. Haben Sie die WM in Russland als Ziel vor Augen?

Hinterseer: Vorerst müssen wir einmal unsere Qualifikationsgruppe überstehen – und das wird schwer genug.

Das Gespräch führte Florian Madl