Von Benjamin Kiechl

Schwaz – Mit dem Aufzug in den dritten Stock. Sparkasse Schwaz Handball Tirol achtet vor dem Start in die neue Saison der Handball Liga Austria (HLA) auf die Bildsprache. Allgemeiner Tenor: Es geht aufwärts. Um in dieser Saison „größere Brötchen“ zu backen, nahm Trainer Raúl Alonso quasi Anleihe beim Bäcker. „Wir wissen genau, wie die Brötchen aussehen sollen. Den Teig haben wir gut gerührt. Jetzt geht es los“, erklärte Alonso gestern bei der Saisonstart-Pressekonferenz.

Die neunwöchige Vorbereitung (nur drei Wochen Sommerpause) ging an keinem Spieler spurlos vorüber: „Jeder hat sich im Durchschnitt fünf Kilo mehr Muskelmasse auftrainiert“, betonte Alons­o. Einzig Neuzugang Michae­l Nicolaisen verlor ein paar Kilo – wegen einer Grippe­erkrankung. „Jetzt bin ich aber wieder voll fit und für den Saisonstart gerüstet“, versicherte der 21-jährige Norddeutsche, der sich schon gut in die Mannschaft integriert hat.

Coach Alonso betonte, dass die junge Mannschaft (Durchschnittsalter 22,5 Jahre) gut eingespielt sei. „Wir sind eine U 23 und spielen in der höchsten Handballliga. Darauf können wir stolz sein“, sagte Alonso. In seiner zweiten Saison als Cheftrainer wolle er „weniger basteln“ und mehr für Kontinuität sorgen. Einen Abgang gibt es mit Individual­trainer Harald Winkler, der sich eine Auszeit nimmt.

Sportkoordinator Thomas Lintner legt die Latte hoch: „Der Einzug ins obere Play-off und das Halbfinale müssen unsere Ziele sein.“ Im vierten Jahr solle das Projekt Handball Tiro­l Früchte tragen. „Wir sehen Handball als Leistungssport und nicht als Hobby. Unsere Mannschaft kann sich sehen lassen.“

Erste Bewährungsprobe zum Saisonstart am Samstag ist Leoben. „Wir fahren hin, um zu gewinnen“, sagte ein optimistischer Ex-Nationalspieler Damir Djukic, der in der Saison 2012/2013 beim Gegner spielte. „Das wird ein heißer Kampf, am Ende wollen wir besser sein“, erklärte der 32-Jährige.

Jetzt gilt es nur noch, Leobe­n richtig „einzukochen“ ...