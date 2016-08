Innsbruck – Der FC Wacker nützt die Länderspiel­pause, um sich intern neu zu sortieren. Bereits am Montagabend wurde das angekündigte Teambuilding mit einem gemeinsamen Kochen der Mannschaft samt Ernährungsvortrag eingeleitet, vor dem Auswärtsspiel in Horn (9. September) sollen weitere Aktivitäten folgen.

Auf dem Transfermarkt – dieser schließt ja bekanntlich heut­e um Mitternacht – hingegen will der Verein seine Fühler nicht mehr aus­strecken, hieß es. Zuletzt war das Gerücht aufgetaucht, dass man auf der Torhüter-Position nach Alternativen Ausschau halt­e. Und Torjäger Thomas Pichl­mann wurde in Fußballer-Kreisen gar mit einem interessierten italienischen Ex-Klub in Verbindung gebracht.

Was die Personalie von Trainer Maurizi­o Jacobacci anbelangt, wurde seitens General Manager Alfred Hörtnagl ein­e Fortsetzung der Zusammenarbeit angekündigt. Aller­dings waren auch ander­e Stimmen zu hören: In der Gerüchteküche kursierte der Name Herbert Gager (46 Jahr­e), Bundesliga-Spieler mit internationaler Erfahrung (vier Länderspiele) und als Trainer schon bei St. Pölten und Aus­tria Wien im Einsatz. (floh)