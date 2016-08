Von Adrian Stöckl

Wien – „Das Ziel ist klar definiert: Wir wollen zur Basketball-Europameisterschaft 2017“, gab Tirols Basketball-Nationalspieler Romed Vieider vor dem Abflug Richtung Leiden (NED) zu Protokoll.

Denn dort sind die Gastgeber aus den Niederlanden heute (20 Uhr, live ORF Sport Plus) der erste Prüfstein, den das österreichische Basketball-Nationalteam auf dem Weg Richtung EM zu bewältigen hat. „Sie sind ähnlich wie wir einzuschätzen, vielleicht etwas höher, weil sie bei der letzten EM dabei waren“, weiß Vieider, der in der rot-weiß-roten Liga für die Klosterneuburg Dukes auf Korb­jagd geht. Der Innsbrucker weiß aber auch, dass es „ein richtungsweisendes Spiel wird. Wenn wir weiterkommen wollen, müssen wir die Oranje schlagen.“ Vergangenes Jahr gelang das der ÖBV-Auswahl bei einem Turnier im italienischen Trento. Damals leuchtete ein 58:49 von der Anzeigetafel. Gewinnen die Österreicher auch heute in der Höhle des Löwen, stehen die Chancen auf eine erstmalige EM-Teilnahme gut.

Auf dem Weg dorthin wartet in der Gruppe neben den Niederlanden noch Dänemark – und Erzrivale Deutschland. Der 196 cm große Guard weiß um das Prestige, das so ein Duell zwischen den Nachbarn mit sich bringt. Nach zwei knappen Niederlagen in den vergangenen zwei Jahren habe man „Blut geleckt. Wir wollen sie einmal schlagen.“

Doch davor kommen die Oranje. Da sind Führungsspieler wie Thomas Schreiner, Rashid Mahalbasic und Moritz Lanegger gefragt. „Aber“, sagt der 25-Jährige, der seit fünf Jahren das rot-weiß-rote Dress trägt, locker: „Der Trainer hat einige Optionen. Jetzt müssen wir performen.“