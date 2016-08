Lausanne - Das Schweizer Bundesgericht in Lausanne hat den Ausschluss russischer Behindertensportler von den am 7. September startenden Sommerspielen in Rio de Janeiro bestätigt. Außerdem werde es keine Ausnahmeregelungen für einzelne russische Behindertensportler geben. Das detaillierte Urteil werde der Gerichtshof später bekanntgeben, meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

Das Paralympische Komitee Russlands hatte den Ausschluss durch den Internationalen Sportgerichtshof (CAS) vergangene Woche angefochten. Der CAS hat seinen Sitz in Lausanne, deshalb ist bei Anfechtung seiner Urteile das Schweizer Bundesgericht zuständig. (APA)