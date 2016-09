Monza – Romantiker würden wohl von Schicksal sprechen, als Niki Lauda 1976 ausgerechnet in Monza sein Comeback nach dem schweren Feuerunfall am Nürburgring gab. Exakt an jenem Ort, an dem er im Jahr zuvor den ersten WM-Titel feiern konnt­e. Exakt 42 Tage, nachdem er dem Tod ins Auge gesehen hatte. Und wäre es damals nach Ferrari gegangen, hätte es diese schnelle Rückkehr niemals gegeben.

Seine ersten Geh­versuche auf dem Asphalt gab der heutige dreifache Champion schon fünf Wochen nach der Entlassung aus der Mannheimer Intensivstation. In Fiorano, der Teststrecke der Scuderia, wollte Lauda wissen, ob er überhaupt noch in der Lage sei, einen Boliden über die Strecke zu pilotieren.

„Il Commendatore“ Enzo Ferrari hatte persönlich die Erlaubnis dazu erteilt. Und das, obwohl man ihn hinterrücks schon abgeschrieben hatte. Vorsorglich wurde der Argentinier Carlos Reutemann als Ersatzmann unter Vertrag genommen. Niemand glaubte, dass der charismatische Wiener jemals wieder sein Limit erreichen würde. Lauda: „Das Hauptproblem stellte die mentale Komponente dar. Du musst dich selbst da hinbringen, wo dein­ Limit vor dem Unfall war. Das ist das Schwierigste.“

Aber der Titelverteidiger bewältigte diese erste Hürd­e, reiste wenig später unter großem medialen Rummel in den königlichen Park von Monza. „Da kam ein Halbtoter vom Sterbebett zurück“, erinnerte er Jahre später.

Doch die höchste Hürde kam bei der ersten Ausfahrt im Ferrari. Im Regen ereilte ihn eine Panikattacke. „Wie wenn dir einer eine auf den Schädel haut. Ich konnte nicht mal in den dritten Gang schalten. Es ging einfach nicht“, beschrieb der rot-weiß-rote Rennfahrer die bangen Momente.

Zurück an der Box wollte er nichts mehr von der Königsklasse wissen. Abends im Hotel kam jedoch die Kehrt­wende – Lauda nahm die mentale Herausforderung an. Er versuchte, einfach alles auszublenden.

Das funktionierte. Im Qualifying schnappte er sich Platz fünf. Nach einem verpatzten Start – während seiner Abwesenheit hatte man den Ampelstart eingeführt – begann die letzte Herausforderung. Nieselregen, blutende Wunden und das Wissen um den fehlenden Rückhalt der Italiener (Lauda: „Wir konnten uns niemals ausstehen, und anstatt mir Druck abzunehmen, bürdete Ferrari mir noch mehr auf, indem sie Reutemann engagierten“) machten den Grand Prix zum emotionalen Husarenritt. Am Ende belegte Lauda Rang vier. Es schmeckte aber wie ein Sieg. Ein Triumph über die eigenen Ängste und Blockaden.

Doch der Feuerunfall hatte sein Leben verändert. Am End­e der Saison, beim Regen-Chaos in Fuji (JPN), stieg der eigenwillige Lauda aus seinem Boliden aus. Die WM-Krone verlor er so an seinen Dauerrivalen James Hunt (GBR) – tangiert hat ihn das nicht: „Es gibt wichtigere Dinge im Leben als eine WM, nämlich zu leben.“ (suki)