Von Florian Madl

Innsbruck – Die mit Spannung erwartete Präsidiumssitzung des Sportdachverbands ASKÖ Tirol spiegelte kürzlich die aktuelle Situation im Gremium wider. Klaus Gasteiger als Kopf der SP-Institution sah sich aufgrund seiner autokratischen Amtsführung mit einer breiten Opposition konfrontiert, die Abstimmungen waren von allerhand Diskussion und Emotion geprägt. Ein Zustand, der die Vertretung von 486 heimischen Vereinen und deren 66.574 Mitglieder (BSO-Statistik von 2015) in eine Art Patt-Stellung verfallen lässt:

Die von Gasteiger angeregte Kündigung der Langzeit-Geschäftsführerin ging klar gegen den Zillertaler und seine Osttiroler Kollegin Elisabeth Blanik aus (2:5), Claudia Stern bleibt nach einem halben Jahr Diskussion und vier vergeblichen Anläufen ihres Chefs im Amt. Zuschulden kommen lassen habe sie sich nach Dafürhalten der übrigen Präsidiumsmitglieder nichts, manche Vereine drohten bei einem Ausscheiden der Ex-Leichtathletin gar mit ihrem ASKÖ-Rückzug.

Auch der Alleingang des Präsidenten, der vor einem Jahr ein Darlehen zur „Überbrückung“ aufnahm (50.000 €), bedurfte nachträglich eines Beschlusses. Bei 4:4 entschied Gasteigers Stimme.

„Das Präsidium ist in zwei Lager gespalten“, befand auch ASKÖ-Vizepräsident Herbert Frank ernüchtert. Kein einziger Punkt auf der Tagesordnung habe etwas mit Sport zu tun gehabt, das sei nicht weiter tragbar. Wie andere Kollegen hofft der Oberländer nun, dass der für 14. Oktober anberaumte Landestag im Sinne einer Neuwahl stattfinde. Noch regt sich der Widerstand des Gasteiger-Lagers: Der Präsident plädiert für den 21. April 2017 und spielt nach Meinung seines Kritikers Hansjörg Kössler „auf Zeit“. „Wir hätten über 60 Antragsstimmen von Vereinen, 50 braucht es.“

Was seiner Meinung nach die Stimmung im Dachverband am besten zum Ausdruck bringe, sei die anhaltende Austrittswelle im Präsidium: Nach Helmut Köck (Vizepräsident Unterland), Wolfgang Adler und Peter Schwazer (jeweils Kassier) gab am Mittwoch Karl Gremer (Vizepräsident Innsbruck) seinen Rücktritt bekannt. Und das hat auch Vizepräsident Frank vor, sollte sich nichts ändern: „Ich bin unter Präsident Gasteiger nicht mehr dabei.“ Der Präsident war für eine Stellungnahme auch diesmal nicht erreichbar.