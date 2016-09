Innsbruck – Unter die Häusl­bauer muss Rob Pallin in Innsbruck nicht gehen, schließlich übernahm der US-amerikanische Coach in Völs die Wohnung von Vorgänger Christer Olssen.

Aber auch die Arbeit mit den Haien scheint irgendwie mit dem Hausbau vergleichbar. Wie beim Eigenheim, muss auch bei einer Eishockeymannschaft erst einmal das Fundament entstehen. „Wir müssen Ziegel auf Ziegel legen und so die Basis schaffen. Die weiteren Geschosse kommen in der Zukunft“, sprach Pallin in Bildern, bevor die Haie heute (19.30 Uhr) bei DEL-Klub Straubing den bisher hochkarätigsten Test der Vorbereitung bestreiten.

„Straubing ist eine sehr gute Mannschaft“, weiß der Coach. „Ich lege den Fokus aber auf mein Team. Ich glaube, wir haben das Potenzial mitzuhalten, wir werden sehen ob wir schon so weit sind.“

Es ist übrigens eine doppelte Chance, denn am Sonntag (17 Uhr) kommt der DEL-Klub in die Tiwag Arena.

Im Line-Up wird es nach dem jüngsten 0:5 gegen Bietigheim („Wir haben schlecht gespielt“, gestand Pallin) nur zu geringfügigen Änderungen kommen: So rückt Dennis Teschauer statt Max Steinacher in die vierte Linie und wird sein Kampfmannschaftsdebüt geben. Im Tor steht diesmal wieder Andy Chiodo statt Back-Up Manuel Litterbach.

Fehlen wird neben den beiden Daniels – Frischmann (verletzt) und Mitterdorfer (Nationalteam) – auch John Lammers. Der Kanadier soll nach seinem Bluterguss über dem Knie noch ein Spiel geschont werden. (t.w.)