Leon - Im Fernduell starten die beiden Ex-Weltmeister Spanien und Italien den Kampf um das Ticket für die Fußball-WM 2018 in Russland. Zum Start der Gruppe G am Montag (20.45 Uhr) ist Italien in Israel gefordert, Spaniens neuer Teamchef Julen Lopetegui sollte im Heimspiel in Leon gegen Lichtenstein ein problemloses Pflichtspiel-Debüt haben.

Weniger entspannt ist die Stimmung in Italien, nachdem das Debüt von Neu-Trainer Giampiero Ventura beim 1:3 gegen Vize-Europameister Frankreich daneben gegangen ist. „Als ich gefragt wurde, ob ich den Job machen würde, sagte man mir, dass ich wenig Zeit hätte. Aber das stimmte nicht. Ich hatte gar keine Zeit“, klagte Ventura.

Dennoch blickt der 68-Jährige dem Auftakt in Israel zuversichtlich entgegen - zumal die Squadra Azzurra seit zehn Jahren kein Qualifikationsspiel mehr verloren hat. „Wir werden die Fehler, die wir gegen Frankreich gemacht haben, analysieren. Sie waren groß und nicht normal für unsere großartigen Verteidiger“, sagte Ventura und fügte hinzu: „Mit allem Respekt, aber Israel ist nicht Frankreich, und ich bin sicher, dass wir dort eine sehr gute Leistung zeigen.“

Optimismus herrscht beim schärfsten Gruppenrivalen Spanien. Die gelungene Premiere von Lopetegui, der im Sommer auf Erfolgstrainer Vicente del Bosque gefolgt ist, beim 2:0-Testsieg in Belgien hat die Katerstimmung nach dem frühen EM-Aus im Achtelfinale gegen Italien in eine Aufbruchstimmung umschlagen lassen. „Wir haben eine Unmenge Spaß gehabt“, sagte Bayern-Profi Thiago. Das soll am Montag auch der Fußball-Zwerg Liechtenstein zu spüren bekommen. (APA)